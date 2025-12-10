  • Megjelenítés
Kiderült, hol könnyíti meg a kormány a szélerőművek építését

Az energiaügyi minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely kijelöli Magyarország „könnyített térségeit” a szélerőművek telepítése és bővítése szempontjából. Ezeken a helyeken gyorsabb, egyszerűbb engedélyezési eljárás várható, vagyis a kormány érdemben megkezdi a több mint egy évtizede befagyott hazai szélenergia-fejlesztések újraindítását.

A dokumentum szerint a következő nyolc nyugat-magyarországi járás kerül a kedvezményezettek körébe:

Celldömölki, Csornai, Győri, Komáromi, Mosonmagyaróvári, Sárvári, Soproni, Szombathelyi.

A rendelet indoklása szerint ezen térségek időjárási és domborzati adottságai átlag feletti szélenergia-potenciált biztosítanak, ezért itt előnyben kell részesíteni a szélerőművi engedélyezést.

A könnyített térségekben többek között az országos 130 méteres felső korlátnál magasabb, akár 199 méter lehet a tornyok engedélyezhető mérete. A szélerőművek telepítése esetén más országrészektől eltérően nem szükséges mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen alkalmas csereterületet biztosítani.

Pont ott könnyít a kormány, ahol a leginkább „kifizetődő” (többségében). A WWF, az EPG és a HUN-REN kutatóintézet által publikált, Magyarország nap- és szélenergia-potenciálját bemutató térkép alapján a kijelölt járások döntő része pontosan azokban a régiókban található, ahol a hazai szélenergia-termelés a legmagasabb hozamot biztosíthatná. A térkép szerint a legerősebb szélzóna Mosonmagyaróvár-Győr-Sopron térsége, egészen a Hanság és az Alpokalja pereméig. Azonban a térkép alapján a Dunántúl középső részén is nagy lehetőség lenne a szélturbinák telepítésére, ez a vidék viszont kimaradt a kijelölésből.

HUN-REN_RENewLand_Nap- és szélenergia térkép_kredit_Soha_Tamás
Nap- és szélenergia potenciál Magyarországon (készítette: Soha Tamás, HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont)

Magyarországon 2010 óta gyakorlatilag nem épült új szélerőmű, a szigorú szabályozás és a 12 kilométeres védőtávolság miatt. Az EU-s elvárások és a napelemek dominálta energiamix diverzifikációs igényei miatt azonban a kormány az elmúlt években látványosan elkezdte enyhíteni a korlátokat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

