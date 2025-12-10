Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra

A tegnapi kormányülésen Orbán Viktor már előzetesen belengette, hogy
fogunk hozni döntéseket lakossági energiatárolás támogatása ügyében.
Gulyás Gergely ezután a ma reggeli Kormányinfón kiemelte, hogy hatalmas előrelépés történt a 2010-es évek eleje óta a magyar energiamixben. A napelemes kapacitás a kezdeti 10 MW-ról mára több mint nyolcszázszorosára nőtt, és meghaladja a 8000 MW-ot - mondta Gulyás, majd felhívta a figyelmet, hogy
ez azonban komoly kihívásokat is teremt, hiszen a termelés időjárás- és napszakfüggő, ráadásul a háztartási rendszerek jellemzően akkor termelnek a legtöbbet, amikor a felhasználók nincsenek otthon.
Ezért a kormány, a kiegyensúlyozás végett
egy 100 milliárd forintos lakossági napelemes energiatárolós pályázatot indít.
Az egyik feltétel az, hogy már legyen az igénylőnek napeleme vagy telepítsen ilyet.
Azt is megtudhattuk, hogy a pályázaton háztartásonként
- 2,5 millió forintos támogatás érhető el,
- egy 10 kilowatt teljesítményű tárolóra.
A kormány számítása szerint egy ekkora tároló jelenlegi piaci értéke 3,2 millió forint körül alakulhat, tehát a támogatási intenzitás 80% körül lehet.
A pályázatot az ígéretek szerint január elején, közepén írják majd ki.
Fontos, hogy az elbírálásnál azok élveznek elsőbbséget, akik már kiestek, vagy 2030-ig kiesnek a szaldó-elszámolásból - hívta fel a figyelmet Gulyás.
Nem váratlan
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio őszi energetikai csúcskonferenciáján azt mondta, hogy
ott tartunk, hogy amit megcsináltunk 15 év alatt a napelemben, azt ugyanúgy le kell másolni az energiatárolás területén. Biztosan ez lesz a következő évek legfontosabb területe.
A kormányzati nyilatkozatokból tehát egyértelműen látszik, hogy az energiatárolás stratégiai területté válik Magyarországon. Ennek keretében már elrajtolt a Jedlik Ányos Energetikai Programon belül a vállalatoknak szánt 50 milliárd forintos keretösszegű támogatási program, amely a tárolói kapacitások gyors felfuttatását célozza.
