Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra

Portfolio
A kormány 100 milliárd forintos pályázatot indít lakossági energiatárolókra: a háztartások akár 2,5 millió forint támogatást is kaphatnak egy 10 kW-os akkumulátorra - mutatjuk a részleteket!

A tegnapi kormányülésen Orbán Viktor már előzetesen belengette, hogy

fogunk hozni döntéseket lakossági energiatárolás támogatása ügyében.

Gulyás Gergely ezután a ma reggeli Kormányinfón kiemelte, hogy hatalmas előrelépés történt a 2010-es évek eleje óta a magyar energiamixben. A napelemes kapacitás a kezdeti 10 MW-ról mára több mint nyolcszázszorosára nőtt, és meghaladja a 8000 MW-ot - mondta Gulyás, majd felhívta a figyelmet, hogy

ez azonban komoly kihívásokat is teremt, hiszen a termelés időjárás- és napszakfüggő, ráadásul a háztartási rendszerek jellemzően akkor termelnek a legtöbbet, amikor a felhasználók nincsenek otthon.

Ezért a kormány, a kiegyensúlyozás végett

egy 100 milliárd forintos lakossági napelemes energiatárolós pályázatot indít.

Az egyik feltétel az, hogy már legyen az igénylőnek napeleme vagy telepítsen ilyet.

Azt is megtudhattuk, hogy a pályázaton háztartásonként

  • 2,5 millió forintos támogatás érhető el,
  • egy 10 kilowatt teljesítményű tárolóra.

A kormány számítása szerint egy ekkora tároló jelenlegi piaci értéke 3,2 millió forint körül alakulhat, tehát a támogatási intenzitás 80% körül lehet.

A pályázatot az ígéretek szerint január elején, közepén írják majd ki.

Fontos, hogy az elbírálásnál azok élveznek elsőbbséget, akik már kiestek, vagy 2030-ig kiesnek a szaldó-elszámolásból - hívta fel a figyelmet Gulyás.

Nem váratlan

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio őszi energetikai csúcskonferenciáján azt mondta, hogy

ott tartunk, hogy amit megcsináltunk 15 év alatt a napelemben, azt ugyanúgy le kell másolni az energiatárolás területén. Biztosan ez lesz a következő évek legfontosabb területe.

A kormányzati nyilatkozatokból tehát egyértelműen látszik, hogy az energiatárolás stratégiai területté válik Magyarországon. Ennek keretében már elrajtolt a Jedlik Ányos Energetikai Programon belül a vállalatoknak szánt 50 milliárd forintos keretösszegű támogatási program, amely a tárolói kapacitások gyors felfuttatását célozza.

A mostani bejelentés nem előzmények nélküli: másfél hónappal ezelőtti cikkünkben részletesen bemutattuk értesüléseink alapján, hogy mire is készülhet a lakossági energiatárolás támogatása terén a kormány, ami a Portfolio Signature előfizetőink számára teljes terjedelmében elérhető itt:

Címlapkép forrása: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images

