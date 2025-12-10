Paradoxon Brüsszelben: aki elindította a projektet, annak országa most torpedózza meg a több ezer milliárd eurós tervet

Luxemburg továbbra is az egyik legfőbb akadálya az EU tőkepiaci integrációjának, különösen a felügyeleti jogkörök központosítását célzó reformoknak. A nagyhercegség – gyakran Írországgal, Máltával és Ciprussal együtt – következetesen fellép az egységes uniós felügyelet ellen, ami az Európai Bizottság szerint évek óta hátráltatja a tőkepiaci unió előrehaladását. A paradoxonra gyakran felhívják a figyelmet:
az integrációs projektet éppen az ország korábbi kormányfője, Jean-Claude Juncker indította el 2014-ben, mégis Luxemburg számít az egyik legszívósabb ellenzőjének.
A konfliktus hátterében az ország gazdasági szerkezete áll – emlékeztet a Financial Times mostani elemzésében. A pénzügyi szolgáltatások a luxemburgi GDP negyedét adják, az ország több mint 7,3 ezer milliárd eurót kezelő befektetési alapiparával Európa vezető szereplője, a GDP/fő pedig közel 150 ezer dollár. Az elemzők szerint Luxemburg – és hasonlóan Írország – olyan szabályozási és adózási modellt épített fel, amely kifejezetten támogatja ezeket a piaci „niche”-eket, ezért a felügyelet uniós szintre emelése veszélyeztetné versenyelőnyét.
Brüsszel az elmúlt tíz év nehézségei után „megtakarítási és beruházási unió” néven próbálja újraindítani a projektet. A javaslat központi eleme az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (Esma) felhatalmazásának jelentős bővítése:
a jelenleg csak néhány speciális területet felügyelő, párizsi székhelyű ügynökség a jövőben közvetlen felügyeletet kaphatna a határon átnyúló tőzsdék, kriptoeszköz-szolgáltatók, központi értéktárak és elszámolóházak felett.
A cél az amerikai SEC-hez hasonló, egységes európai felügyelet kialakítása.
Az EU pénzügyi infrastruktúrájának töredezettsége továbbra is jelentős akadály. Európában több mint 35 tőzsde működik, 17 elszámolóház és 28 központi értéktár, szemben az amerikai piac koncentrált struktúrájával. A nemzeti hatóságok a saját szereplőiket védik – például Luxembourg a Clearstreamet, Belgium pedig a Euroclearről szóló vitában került központi helyzetbe az orosz befagyasztott vagyon felhasználásáról szóló uniós döntések miatt.
A széttagoltság a vállalatok szerint drágábbá és kevésbé likviddé teszi az európai piacokat.
A bankrendszerben is fennmaradtak a strukturális akadályok. A közös betétbiztosítás hiánya továbbra is gátolja az egységes euróövezeti bankpiac létrejöttét, ami különösen a német–olasz érdekellentét miatt nem mozdul előre. Az AFME szerint mintegy 225 milliárd eurónyi tőke és 250 milliárd eurónyi likviditás reked nemzeti korlátok között, akadályozva a határon átnyúló banki működést. Ehhez társul a magán-nyugdíjpénztári rendszerek hiánya több nagy uniós országban, valamint az eltérő nemzeti csődjogok, amelyek csökkentik a határokon átívelő befektetések vonzerejét.
További visszatérő kritika, hogy az EU jelenleg nem rendelkezik Londonhoz mérhető pénzügyi központtal, ami a brexit után még nehezebbé teszi a tőkepiaci integrációt. A szabályozás volumene is rekordméretűre duzzadt:
a New Financial adatai szerint 1 629 dokumentum mintegy 95 500 oldalnyi és 38 millió szónál is több joganyagot hozott létre, amely tagállamonként eltérő módon kerül átültetésre.
A piaci szereplők összegzése szerint ez a kombináció – a versenyelőnyüket féltő tagállamok, a felügyeleti széttagoltság és a bonyolult, töredezetten alkalmazott szabályozás – továbbra is a legfőbb akadálya annak, hogy az EU egységes, mély és likvid tőkepiacot hozzon létre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Önkéntes visszahívást jelentett be a Nestlé
Elővigyázatossági okokból visszahívnak több csecsemőtápszert.
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Mélyebb összefüggések, exkluzív tartalmak, kevesebb zaj – most 50% kedvezménnyel.
Meglepetést okozott az európai gazdaság – Lagarda örömhírt jelentett be
A várakozásokat felülmúló az EU növekedése.
Ügyet intézne? Minden magyarnak üzent a minisztérium
Fontos határidőket tettek közzé.
Második nekifutás: új intézményt vezet be a versenyjogba a magyar jogalkotó
A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi szakjogászainak cikke.
Több építőipari kartellgyanút is vizsgál a GVH
Az ÉVOSZ évzáró közgyűlésén beszélt a GVH és az MNB elnöke.
Épp landolni készült az Il-76-os, amikor megtörtént a tragédia – Több kérdőjel is van
Egy ismert újságíró rokona is a gépen volt.
Csődközelben Budapest: ilyen feltételekkel adna hitelt a kormány
Szigorúak az elvárások.
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!