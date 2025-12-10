Paradoxon Brüsszelben: aki elindította a projektet, annak országa most torpedózza meg a több ezer milliárd eurós tervet

Az EU tőkepiaci integrációja továbbra is elakad a tagállami érdekellentétek és a nemzeti felügyeletek ragaszkodása miatt, aminek egyik legmarkánsabb példája Luxemburg ellenállása. A pénzügyi szolgáltatásokra épülő kisebb tagországok attól tartanak, hogy versenyelőnyük csökkenne az uniós szintű felügyelet bevezetésével. A széttagolt piacok és a bonyolult szabályozási környezet pedig érdemben rontják Európa finanszírozási képességét és globális versenyképességét.

Luxemburg továbbra is az egyik legfőbb akadálya az EU tőkepiaci integrációjának, különösen a felügyeleti jogkörök központosítását célzó reformoknak. A nagyhercegség – gyakran Írországgal, Máltával és Ciprussal együtt – következetesen fellép az egységes uniós felügyelet ellen, ami az Európai Bizottság szerint évek óta hátráltatja a tőkepiaci unió előrehaladását. A paradoxonra gyakran felhívják a figyelmet:

az integrációs projektet éppen az ország korábbi kormányfője, Jean-Claude Juncker indította el 2014-ben, mégis Luxemburg számít az egyik legszívósabb ellenzőjének.

A konfliktus hátterében az ország gazdasági szerkezete áll – emlékeztet a Financial Times mostani elemzésében. A pénzügyi szolgáltatások a luxemburgi GDP negyedét adják, az ország több mint 7,3 ezer milliárd eurót kezelő befektetési alapiparával Európa vezető szereplője, a GDP/fő pedig közel 150 ezer dollár. Az elemzők szerint Luxemburg – és hasonlóan Írország – olyan szabályozási és adózási modellt épített fel, amely kifejezetten támogatja ezeket a piaci „niche”-eket, ezért a felügyelet uniós szintre emelése veszélyeztetné versenyelőnyét.

Brüsszel az elmúlt tíz év nehézségei után „megtakarítási és beruházási unió” néven próbálja újraindítani a projektet. A javaslat központi eleme az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (Esma) felhatalmazásának jelentős bővítése:

a jelenleg csak néhány speciális területet felügyelő, párizsi székhelyű ügynökség a jövőben közvetlen felügyeletet kaphatna a határon átnyúló tőzsdék, kriptoeszköz-szolgáltatók, központi értéktárak és elszámolóházak felett.

A cél az amerikai SEC-hez hasonló, egységes európai felügyelet kialakítása.

Az EU pénzügyi infrastruktúrájának töredezettsége továbbra is jelentős akadály. Európában több mint 35 tőzsde működik, 17 elszámolóház és 28 központi értéktár, szemben az amerikai piac koncentrált struktúrájával. A nemzeti hatóságok a saját szereplőiket védik – például Luxembourg a Clearstreamet, Belgium pedig a Euroclearről szóló vitában került központi helyzetbe az orosz befagyasztott vagyon felhasználásáról szóló uniós döntések miatt.

A széttagoltság a vállalatok szerint drágábbá és kevésbé likviddé teszi az európai piacokat.

A bankrendszerben is fennmaradtak a strukturális akadályok. A közös betétbiztosítás hiánya továbbra is gátolja az egységes euróövezeti bankpiac létrejöttét, ami különösen a német–olasz érdekellentét miatt nem mozdul előre. Az AFME szerint mintegy 225 milliárd eurónyi tőke és 250 milliárd eurónyi likviditás reked nemzeti korlátok között, akadályozva a határon átnyúló banki működést. Ehhez társul a magán-nyugdíjpénztári rendszerek hiánya több nagy uniós országban, valamint az eltérő nemzeti csődjogok, amelyek csökkentik a határokon átívelő befektetések vonzerejét.

További visszatérő kritika, hogy az EU jelenleg nem rendelkezik Londonhoz mérhető pénzügyi központtal, ami a brexit után még nehezebbé teszi a tőkepiaci integrációt. A szabályozás volumene is rekordméretűre duzzadt:

a New Financial adatai szerint 1 629 dokumentum mintegy 95 500 oldalnyi és 38 millió szónál is több joganyagot hozott létre, amely tagállamonként eltérő módon kerül átültetésre.

A piaci szereplők összegzése szerint ez a kombináció – a versenyelőnyüket féltő tagállamok, a felügyeleti széttagoltság és a bonyolult, töredezetten alkalmazott szabályozás – továbbra is a legfőbb akadálya annak, hogy az EU egységes, mély és likvid tőkepiacot hozzon létre.

