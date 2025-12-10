  • Megjelenítés
Szigorúbb ellenőrzésre számíthatnak az Egyesült Államokba utazók: nem mindegy, mit posztolsz a Facebookon, Instán
Szigorúbb ellenőrzésre számíthatnak az Egyesült Államokba utazók: nem mindegy, mit posztolsz a Facebookon, Instán

Donald Trump elnök tovább szigorítja a külföldi látogatókra vonatkozó utazási szabályokat, az Egyesült Államok a tervek szerint közösségimédia-ellenőrzést vezet be egyes turisták esetében - tudósított a Cnbc.

Az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) szerdán közzétett értesítése szerint a turistáknak – köztük a brit, ausztrál, francia és japán állampolgároknak

öt évnyi közösségimédia-előzményüket kell majd benyújtaniuk az amerikai vízumkérelmükhöz.

A javaslatra 60 napos véleményezési időszak vonatkozik, így a végleges szabályozás még változhat.

A vízummentességi programban részt vevő országok állampolgárai az ESTA rendszeren keresztül igényelhetnek 90 napig érvényes beutazási engedélyt, 40 dolláros díj ellenében. A közösségimédia-ellenőrzés ezentúl kötelező elem lesz a kérelem során.

A határvédelmi szerv emellett további adatokat is gyűjt majd. Bekérik a kérelmezők elmúlt tíz évben használt e-mail-címeit, az elmúlt öt évben használt telefonszámait, valamint családtagjaik nevét és adatait. Az ellenőrzés részeként a jelentkezőknek szelfik feltöltésére is számítaniuk kell, ami a hivatal szerint javítja az átvilágítási folyamatokat.

A kormányzat nemrég közölte, hogy több mint 30 országra terjeszti ki az utazási tilalmat, amely korábban 12 országból teljesen blokkolta, további hétből pedig korlátozta a beutazást. Az érintett országok között többek között Afganisztán, Szomália, Irán és Haiti is szerepel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

