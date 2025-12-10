Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték

Súlyos olajszivárgás történt az északkelet-németországi Uckermark régióban, miután meghibásodott a PCK Schwedt finomítót ellátó kőolajvezeték, de személyi sérülés nem történt, és az üzem működését sem kellett leállítani - írja a Reuters.

A baleset az Uckermark térségében érte a PCK Schwedt finomítóhoz vezető csővezetéket.

A mentőszolgálatok a helyszínre vonultak, de sérültekről nem érkezett jelentés, és a finomító működését az eset egyelőre nem befolyásolja.

A PCK finomító szóvivője elmondta, hogy nagy mennyiségű olaj szivárog a vezetékből. A kiömlött olaj pontos mennyiségéről és a baleset feltételezett okáról azonban egyelőre nem adtak tájékoztatást.

A finomító a Reuters hírügynökség megkeresésére nem reagált. Az északkelet-németországi térség vészhelyzeteiért felelős regionális irányítóközpont sem kívánt nyilatkozni az ügyről.

Az érintett csővezeték a Balti-tenger partján fekvő Rosztok kikötőjéből szállít kőolajat a PCK schwedti finomítóba. Az üzem a Berlin–Brandenburg régió egyik legfontosabb üzemanyag-beszállítójának számít.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images