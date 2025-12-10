Váratlan razziát tartottak a Temunál Dublinban

Az ügyet jól ismerő, névtelenséget kérő források szerint az ellenőrzésre múlt héten került sor.

Az uniós tisztviselők fellépése az EU új, szigorú szabályozásának újabb próbája.

A rendelet célja, hogy megakadályozza: egyes államok pénzügyi erejükkel tisztességtelen versenyelőnyhöz juttassák vállalataikat. A külföldi támogatásokról szóló szabályokat eddig főként felvásárlások és kínai cégek európai terjeszkedése kapcsán alkalmazták, különösen a vasúti és a zöldenergia‑szektorban.

Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy "bejelentés nélküli vizsgálatot tartottak egy e‑kereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalat telephelyén", de a cég nevét nem árulta el. A Temu nem reagált a megkeresésre.

A Temut tulajdonló PDD Holdings múlt hónapban a növekedés lassulására figyelmeztetett az egyre erősebb kínai piaci verseny miatt, ahol olyan szereplőkkel kell megküzdenie, mint az Alibaba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images