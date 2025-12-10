YouTube-sztárba szállhatunk be a tőzsdén - Most indul egy új szórakoztatóipari óriás sztorija?

A Pinkfong Company neve mára szinonimává vált a „Baby Shark” jelenséggel, azzal az egyszerű, de megállíthatatlan dallal, amely globális kulturális ikonná nőtte ki magát.
A „Baby Shark Dance” videó több mint16 milliárd YouTube-megtekintéstért el, és ezzel a világ legtöbbször lejátszott videója a platform történetében.
A dél-koreai vállalat eredetileg gyermekeknek szánt oktató- és szórakoztató tartalmakat gyártott, azonban a dal óriási sikere új korszakot nyitott számára. A Pinkfong mára egy globális IP-márka tulajdonosa, amely generációkon és földrajzi határokon átívelő eléréssel rendelkezik. A vállalat november 18-i tőzsdei bevezetése a KRX-re nem csupán pénzügyi manőver, hanem stratégiai mérföldkő: a bevont tőke biztosítja a szükséges hátteret ahhoz, hogy a Pinkfong a tartalomgyártóból egy diverzifikált, nemzetközi médiacsoporttá fejlődjön tovább. A befektetők kezdeti érdeklődése és a hatalmas piaci figyelem mind arra utalnak, hogy a cég már bizonyította, képes a figyelem monetizálására és a globális popkultúra alakítására.
