A BlackRock máris ott sündörög Trump környékén, az ukrajnai újjáépítés biznisze a tét

Fink részvételéről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai közösségimédia-bejegyzése számolt be.
Az elnök közölte, hogy Fink csatlakozott Scott Bessent pénzügyminiszter és Jared Kushner megbeszéléséhez, amelyen Ukrajna gazdaságának helyreállításáról tárgyaltak.
Zelenszkij szerint "valójában ez tekinthető annak a munkacsoportnak az első ülésének, amely az újjáépítésről és a gazdasági fellendülésről szóló dokumentumon fog dolgozni". A bejegyzéshez csatolt képen Fink látható, amint egy Kushnerrel közös helyiségből, videokapcsolaton keresztül vesz részt a tárgyaláson.
Together with our team, I held a productive discussion with the American side – @SecScottBessent, @jaredkushner, and Larry Fink. In fact, this could be considered the first meeting of the group that will work on a document concerning reconstruction and economic recovery of… pic.twitter.com/NdmrPrXFtv https://twitter.com/SecScottBessent?ref_src=twsrc%5Etfw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025
Fink bevonása a BlackRock visszatérését jelzi, miután a cég tavaly leállította a befektetők keresését egy több milliárd dolláros ukrajnai helyreállítási alaphoz. Az alap mintegy 2,5 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtött volna össze különböző országoktól, fejlesztési bankoktól és magánbefektetőktől. Donald Trump újraválasztása után azonban az Ukrajna jövőjét övező bizonytalanság miatt felfüggesztették a projektet.
Egyelőre nem világos, hogy Fink mostani részvétele az alap újraindítását is jelentheti-e.
A fejlemény arra is rámutat, hogy Trump az ukrajnai politikáját egy folyamatosan változó tanácsadói körre támaszkodva alakítja.
- Steve Witkoff különmegbízott, Trump régi barátja Vlagyimir Putyinnal folytat tárgyalásokat.
- Dan Driscoll hadseregtitkár a múlt hónapban felmerült új béketerv kapcsán egyeztetett az ukrán féllel.
- Jared Kushner, aki Trump második ciklusának első hónapjaiban háttérben maradt, az utóbbi időben aktívabb szerepet vállalt a közel-keleti és az ukrajnai tárgyalásokon.
Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna nemcsak egy 20 pontos béketerven dolgozik, hanem két további dokumentumon is: az egyik a biztonsági garanciákról, a másik az újjáépítésről és a közös beruházásokról szól.
Az ukrán elnök szerint "a gazdasági dokumentum alapelvei teljesen egyértelműek, és ezekben teljes mértékben egyetértünk az amerikai féllel". Hozzátette, hogy egy részletes gazdasági cselekvési terv is készül, és Európa is részt vesz majd az újjáépítésben.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A vesztébe rohan Zelenszkij, ha beadja a derekát Trumpnak? – Európai békecsúcs jöhet, de úgy tűnik, van egy feltétel
Sokat tárgyalt téma került újra napirendre.
Kínának meg sem kottyan a vámháború
Felemelte növekedési előrejelzéseit a Világbank.
Visszafordíthatatlan összeomlás felé tartunk, a tudósok utolsó figyelmeztetése is megérkezett
A világ egyre közelebb sodródik a „forró Föld” forgatókönyvhöz.
Beszakadt az Oracle árfolyama, ez húzza le a világ tőzsdéit
Elmaradt a bevétel a várttól.
Belenyúlt a kormány az Otthon Start Programba: egyetlen szó törlésével tízezrek járhatnak jól
Nem kell, hogy belterületi legyen az a bizonyos lakóingatlan.
Időjárás: kiadták a figyelmeztetést fél Magyarországra
11 vármegyében extra óvatosságra int a Hungaromet.
Van elfekvőben 1 millió dollárja? A Trump Aranykártyával tárt karokkal várja Amerika a tehetős bevándorlókat
Lesz platina csomag is 5 millió dollárért.
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Dolgozik a katasztrófavédelem.
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!