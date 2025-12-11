  • Megjelenítés
A BlackRock máris ott sündörög Trump környékén, az ukrajnai újjáépítés biznisze a tét
A BlackRock máris ott sündörög Trump környékén, az ukrajnai újjáépítés biznisze a tét

Larry Fink, a világ legnagyobb vagyonkezelőjének számító BlackRock vezérigazgatója ismét bekapcsolódott az Ukrajna újjáépítéséről szóló tárgyalásokba – ezúttal a Trump-adminisztráció oldalán - írja a Bloomberg.

Fink részvételéről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai közösségimédia-bejegyzése számolt be.

Az elnök közölte, hogy Fink csatlakozott Scott Bessent pénzügyminiszter és Jared Kushner megbeszéléséhez, amelyen Ukrajna gazdaságának helyreállításáról tárgyaltak.

Zelenszkij szerint "valójában ez tekinthető annak a munkacsoportnak az első ülésének, amely az újjáépítésről és a gazdasági fellendülésről szóló dokumentumon fog dolgozni". A bejegyzéshez csatolt képen Fink látható, amint egy Kushnerrel közös helyiségből, videokapcsolaton keresztül vesz részt a tárgyaláson.

Fink bevonása a BlackRock visszatérését jelzi, miután a cég tavaly leállította a befektetők keresését egy több milliárd dolláros ukrajnai helyreállítási alaphoz. Az alap mintegy 2,5 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtött volna össze különböző országoktól, fejlesztési bankoktól és magánbefektetőktől. Donald Trump újraválasztása után azonban az Ukrajna jövőjét övező bizonytalanság miatt felfüggesztették a projektet.

Egyelőre nem világos, hogy Fink mostani részvétele az alap újraindítását is jelentheti-e.

A fejlemény arra is rámutat, hogy Trump az ukrajnai politikáját egy folyamatosan változó tanácsadói körre támaszkodva alakítja.

  • Steve Witkoff különmegbízott, Trump régi barátja Vlagyimir Putyinnal folytat tárgyalásokat.
  • Dan Driscoll hadseregtitkár a múlt hónapban felmerült új béketerv kapcsán egyeztetett az ukrán féllel.
  • Jared Kushner, aki Trump második ciklusának első hónapjaiban háttérben maradt, az utóbbi időben aktívabb szerepet vállalt a közel-keleti és az ukrajnai tárgyalásokon.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna nemcsak egy 20 pontos béketerven dolgozik, hanem két további dokumentumon is: az egyik a biztonsági garanciákról, a másik az újjáépítésről és a közös beruházásokról szól.

Az ukrán elnök szerint "a gazdasági dokumentum alapelvei teljesen egyértelműek, és ezekben teljes mértékben egyetértünk az amerikai féllel". Hozzátette, hogy egy részletes gazdasági cselekvési terv is készül, és Európa is részt vesz majd az újjáépítésben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

