Durva áremelés jön a budapesti fürdőkben: a külföldiek fizethetik meg az árát

A budapesti fürdőkben a belépők ára 2026. január 7-től átlagosan 5 százalék, infláció közeli mértékben emelkedik – közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.). Az év eleji változás a Palatinus fürdőt és a Zsigmondy Klubkártya belépőket nem érinti.

Az új árakat ez alkalommal is differenciálva alkalmazzák: a külföldiek körében kedvelt történelmi fürdőkben lesz magasabb az áremelés. A gyermek és nyugdíjas jegyek és a bérletek ára 5 százalék közeli mértékben nő. A 2025-ben bevezetett kedvezmények – BudapestGO, reggeli és esti kedvezmény – folytatódnak az új évben is.

Az, hogy melyik fürdőben pontosan mennyire nő a belépők ára, nem derül ki a közleményből - jegyzi meg a Telex.

2025. december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.

December 24-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő reggeltől 13 óráig tart nyitva, december 25-én a Széchenyi, Rudas és Lukács fürdő 10 órakor nyit és este normál nyitvatartási ideig üzemel, a többi fürdő ezen a két napon zárva tart. December 26-án a fürdők 10 órakor nyitnak, a Palatinus fürdő már 9 órakor. December 31-én a fürdők rövidített nyitvatartással működnek, január elsején egységesen 10 órától várják az újévi fürdővendégeket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás