  • Megjelenítés
Évek óta nem kapják meg a pénzüket a Timberland magyar befektetői
Üzlet

Évek óta nem kapják meg a pénzüket a Timberland magyar befektetői

Portfolio
Több ezer magyar kisbefektető évek óta nem jut hozzá a Timberland Capitalnél elhelyezett pénzéhez, a német hátterű pénzügyi szolgáltató nemcsak az ígért kamatokat, de sok esetben a befektetett tőkét sem fizeti vissza - gyűjtötte össze a károsultak panaszait a Telex. Korábban a Magyar Nemzeti Bank 30 millió forintos bírságot szabott ki a cég magyarországi fióktelepére kötvények jogosulatlan közvetítése miatt, ám a befektetők ügyében a német felügyelet lenne illetékes. A Portfolio már 2015-ben figyelmeztetett a céget övező kockázatokra.

Rengeteg magyar kisbefektető hiába várja már évek óta, hogy visszakapja a pénzét a német Timberland Capital pénzügyi szolgáltatótól. A társaság a 2010-es években évi 6,5 százalékos hozamot ígért, mára azonban nemcsak a kamatokat, hanem sok esetben még a befektetett tőkét sem fizeti vissza ügyfeleinek.

A károsultak jellemzően 5 és 20 ezer euró közötti összeget fektettek be a Timberland termékeibe a 2010-es években. A konstrukció szerint tízéves futamidő alatt évi 6,5 százalékos hozamot ígért a vállalat. Az első években minden rendben zajlott: az ügyfelek megkapták az éves kivonatokat és a hivatalos dokumentumokat. Három-négy év elteltével azonban a tájékoztatás egyre ritkábbá vált, majd végül teljesen megszűnt.

A befektetések jelentős része már lejárt, a társaság mégis különféle indokokkal halogatja a kifizetéseket.

A károsultaknak küldött levelekben a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre, az ukrajnai háború következményeire, az ellátási láncok zavaraira, sőt még a "munkavállalók pszichológiai stresszének növekedésére" is hivatkoznak.

Még több Üzlet

A BlackRock máris ott sündörög Trump környékén, az ukrajnai újjáépítés biznisze a tét

Gyorsan elmúlt a Fed-hatás, újra esnek a tőzsdék

Óriási emelkedési potenciál van a Richterben az elemzők szerint

Az MNB már 2015-ben felhívta a figyelmet a kockázatokra, és kezdeményezte a német pénzügyi felügyelet, a BaFin intézkedését.

A felügyeleti szerv akkor megállapította, hogy a Timberland nyereségrészesedési jogokat értékesít anélkül, hogy erre megfelelő regisztrációval rendelkezne.

A különböző országok hatóságai a felelősség kérdésében egymásra mutogatnak. Az MNB szerint a német BaFinhoz kell panaszt benyújtani, mivel az anyacég német felügyelet alatt áll. A BaFin viszont titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem ad ki érdemi információt, és azt tanácsolja a károsultaknak, hogy forduljanak ügyvédhez. A máltai pénzügyi felügyelet szintén elzárkózott a nyilatkozattól.

Különösen aggasztó fejlemény, hogy a felszámolás alatt álló magyarországi fióktelep 2025 áprilisában újabb befizetéseket kért a befektetőktől. Egyes ügyfeleknek azt írták, hogy további 2415 eurót (nagyjából 923 ezer forintot) kell befizetniük ahhoz, hogy maradéktalanul teljesítsék szerződéses kötelezettségüket. Az e-mailben a társaság "optimizmusát" hangsúlyozta a jövőbeli piaci kilátásokkal kapcsolatban.

A Timberland közép- és kelet-európai igazgatója azt mondta: a kifizetések azért maradnak el, mert sok ügyfél nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit.

Állítása szerint mintegy 22 millió eurónyi befizetés hiányzik az alapból. "Ez egy zárt alap, ha valaki nem tartja be a szerződést, az mindenki kárára megy" – nyilatkozta.

A Magyar Nemzeti Bank 2024-ben 30 millió forintos bírságot szabott ki a Timberland Finance International GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepére. A jegybank megállapította, hogy a szervezet kötvények jegyzését segítette elő hazai ügyfelek számára anélkül, hogy tevékenységét előzetesen nyilvántartásba vették volna. (Ugyanakkor az MNB szerint az ügy károsultjainak azoknál a felügyeleteknél kell jelentkezniük a károsultaknak, ahova a cég be van jegyezve, így a német BaFin az a szerv, ahol a Timberland ügyfelei panaszt tehetnének.)

Kapcsolódó cikkünk

Felfigyelt az MNB a Timberland egyik cégére, 30 milliós bírság lett a vége

Cikkünk után az MNB-nek is feltűnt a titokzatos befektetés

Titokzatos befektetés hódít Magyarországon, az MNB széttárja karjait

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility