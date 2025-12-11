Évek óta nem kapják meg a pénzüket a Timberland magyar befektetői

Rengeteg magyar kisbefektető hiába várja már évek óta, hogy visszakapja a pénzét a német Timberland Capital pénzügyi szolgáltatótól. A társaság a 2010-es években évi 6,5 százalékos hozamot ígért, mára azonban nemcsak a kamatokat, hanem sok esetben még a befektetett tőkét sem fizeti vissza ügyfeleinek.
A károsultak jellemzően 5 és 20 ezer euró közötti összeget fektettek be a Timberland termékeibe a 2010-es években. A konstrukció szerint tízéves futamidő alatt évi 6,5 százalékos hozamot ígért a vállalat. Az első években minden rendben zajlott: az ügyfelek megkapták az éves kivonatokat és a hivatalos dokumentumokat. Három-négy év elteltével azonban a tájékoztatás egyre ritkábbá vált, majd végül teljesen megszűnt.
A befektetések jelentős része már lejárt, a társaság mégis különféle indokokkal halogatja a kifizetéseket.
A károsultaknak küldött levelekben a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre, az ukrajnai háború következményeire, az ellátási láncok zavaraira, sőt még a "munkavállalók pszichológiai stresszének növekedésére" is hivatkoznak.
Az MNB már 2015-ben felhívta a figyelmet a kockázatokra, és kezdeményezte a német pénzügyi felügyelet, a BaFin intézkedését.
A felügyeleti szerv akkor megállapította, hogy a Timberland nyereségrészesedési jogokat értékesít anélkül, hogy erre megfelelő regisztrációval rendelkezne.
A különböző országok hatóságai a felelősség kérdésében egymásra mutogatnak. Az MNB szerint a német BaFinhoz kell panaszt benyújtani, mivel az anyacég német felügyelet alatt áll. A BaFin viszont titoktartási kötelezettségére hivatkozva nem ad ki érdemi információt, és azt tanácsolja a károsultaknak, hogy forduljanak ügyvédhez. A máltai pénzügyi felügyelet szintén elzárkózott a nyilatkozattól.
Különösen aggasztó fejlemény, hogy a felszámolás alatt álló magyarországi fióktelep 2025 áprilisában újabb befizetéseket kért a befektetőktől. Egyes ügyfeleknek azt írták, hogy további 2415 eurót (nagyjából 923 ezer forintot) kell befizetniük ahhoz, hogy maradéktalanul teljesítsék szerződéses kötelezettségüket. Az e-mailben a társaság "optimizmusát" hangsúlyozta a jövőbeli piaci kilátásokkal kapcsolatban.
A Timberland közép- és kelet-európai igazgatója azt mondta: a kifizetések azért maradnak el, mert sok ügyfél nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit.
Állítása szerint mintegy 22 millió eurónyi befizetés hiányzik az alapból. "Ez egy zárt alap, ha valaki nem tartja be a szerződést, az mindenki kárára megy" – nyilatkozta.
A Magyar Nemzeti Bank 2024-ben 30 millió forintos bírságot szabott ki a Timberland Finance International GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepére. A jegybank megállapította, hogy a szervezet kötvények jegyzését segítette elő hazai ügyfelek számára anélkül, hogy tevékenységét előzetesen nyilvántartásba vették volna. (Ugyanakkor az MNB szerint az ügy károsultjainak azoknál a felügyeleteknél kell jelentkezniük a károsultaknak, ahova a cég be van jegyezve, így a német BaFin az a szerv, ahol a Timberland ügyfelei panaszt tehetnének.)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
