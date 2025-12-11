  • Megjelenítés
Figyelmeztetés érkezett az influenzajárvány miatt: megváltozott a vírus
Üzlet

Figyelmeztetés érkezett az influenzajárvány miatt: megváltozott a vírus

Portfolio
Az angol egészségügyi szolgálat (NHS) friss adatai szerint meredeken emelkedik az influenzás kórházi betegek száma: egyetlen hét alatt több mint ötven százalékos volt a növekedés, miközben a téli vírusok egyre nagyobb nyomás alá helyezik a kórházakat.

A múlt héten naponta átlagosan 2660 influenzás beteget ápoltak a brit kórházakban, ami az adott időszakban a valaha mért legmagasabb értéknek számít. Ilyen magas napi esetszámot még nem regisztráltak a mostani adatgyűjtési módszerek bevezetése óta.

Az egészségügyi vezetők arra figyelmeztetnek, hogy az adatgyűjtés lezárulta óta további növekedést tapasztaltak, és

egyelőre semmi nem utal arra, hogy közelednének a járvány csúcsához.

Kapcsolódó cikkünk

Durva számok érkeztek, most kezdett csak igazán tombolni az influenza

Veszélyes változást mutat az influenzavírus, ezért ebben a szezonban is kemény influenzajárvány vár ránk - De megvan az eszköz a kezünkben!

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a norovírusos megbetegedések száma is 35 százalékkal emelkedett, így a téli vírusok egyre inkább elárasztják a kórházakat - emlékeztet a Sky News.

Még több Üzlet

Még optimistábbak lettek a profik - Ugrik az OTP!

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Durva áremelés jön a budapesti fürdőkben: a külföldiek fizethetik meg az árát

Az idei influenzaszezonban a H3N2-es törzs okozza a legtöbb problémát. Az influenzavírusok folyamatosan változnak, ezért az oltóanyagokat évről évre frissítik. Az északi féltekén februárban választják ki a következő télre szánt vakcinatörzseket. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) szerint azonban a H3N2 egyik változata a nyár folyamán a szokásosnál erősebben módosult, ezért jelentősen eltér a jelenlegi oltásokban szereplő törzstől.

Szakértők arra számítanak, hogy az idei télen több ezren halhatnak meg influenza következtében. Tavaly Angliában 7757-en vesztették életüket a betegség miatt, ami több mint kétszerese az egy évvel korábban regisztrált 3555 halálesetnek. A gyermekek körében is nőtt az áldozatok száma: 34-ről 53-ra emelkedett a halálesetek száma.

Címlapkép: influenza elleni védőoltás egy XV. kerületi orvosi rendelőben 2020. január 9-én. Forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility