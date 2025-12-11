Figyelmeztetés érkezett az influenzajárvány miatt: megváltozott a vírus

Az angol egészségügyi szolgálat (NHS) friss adatai szerint meredeken emelkedik az influenzás kórházi betegek száma: egyetlen hét alatt több mint ötven százalékos volt a növekedés, miközben a téli vírusok egyre nagyobb nyomás alá helyezik a kórházakat.

A múlt héten naponta átlagosan 2660 influenzás beteget ápoltak a brit kórházakban, ami az adott időszakban a valaha mért legmagasabb értéknek számít. Ilyen magas napi esetszámot még nem regisztráltak a mostani adatgyűjtési módszerek bevezetése óta.

Az egészségügyi vezetők arra figyelmeztetnek, hogy az adatgyűjtés lezárulta óta további növekedést tapasztaltak, és

egyelőre semmi nem utal arra, hogy közelednének a járvány csúcsához.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a norovírusos megbetegedések száma is 35 százalékkal emelkedett, így a téli vírusok egyre inkább elárasztják a kórházakat - emlékeztet a Sky News.

Az idei influenzaszezonban a H3N2-es törzs okozza a legtöbb problémát. Az influenzavírusok folyamatosan változnak, ezért az oltóanyagokat évről évre frissítik. Az északi féltekén februárban választják ki a következő télre szánt vakcinatörzseket. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) szerint azonban a H3N2 egyik változata a nyár folyamán a szokásosnál erősebben módosult, ezért jelentősen eltér a jelenlegi oltásokban szereplő törzstől.

Szakértők arra számítanak, hogy az idei télen több ezren halhatnak meg influenza következtében. Tavaly Angliában 7757-en vesztették életüket a betegség miatt, ami több mint kétszerese az egy évvel korábban regisztrált 3555 halálesetnek. A gyermekek körében is nőtt az áldozatok száma: 34-ről 53-ra emelkedett a halálesetek száma.

Címlapkép: influenza elleni védőoltás egy XV. kerületi orvosi rendelőben 2020. január 9-én. Forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás