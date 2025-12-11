Időjárás: kiadták a figyelmeztetést fél Magyarországra

Ma is nagyrészt párás, ködös, felhős időre ébredtünk. Napközben a legtöbb helyen (kisebb-nagyobb mértékben) javulnak a látási viszonyok, de

főként a Dunától keletre tartósan borult, párás, helyenként ködös marad az idő.

A Dunántúlon és - kisebb eséllyel - az északi tájakon vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, ezáltal arrafelé a nap is kisüthet. A Dunántúlon helyenként megélénkülhet az északnyugatira forduló szél. Estétől a kevésbé felhős, derült részeken újból romlanak a látási viszonyok, köd képződik.

A maximum 4 és 8 fok között várható, de ahol kisüt a nap, ott ennél enyhébb időben lehet részünk. Késő este 1, 7 fok valószínű.

