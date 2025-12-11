  • Megjelenítés
Két óriás csap össze, de ezt a harcot Donald Trump sem hagyja szó nélkül
Két óriás csap össze, de ezt a harcot Donald Trump sem hagyja szó nélkül

MTI
|
Portfolio
A CNN tévécsatornát el kell adni, akár a Warner Bros Discovery médiacég egészének az eladása keretében, akár külön is - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva.

Az elnök a Warner Bros Discovery körüli felvásárlási küzdelemmel kapcsolatban hozta szóba a CNN tévécsatornát, amelyet ismét "fake news" hálózatnak és a legalacsonyabb nézettségű csatornák egyikének nevezett.

A Warner Bros Discovery (WBD) társaságra két különböző konstrukcióban él felvásárlási ajánlat.

  • A Netflix ajánlata - amelyet a WBD igazgatósága a múlt héten elfogadott - kizárólag a prémium aktívákra, az HBO-ra, a Warner Bros. stúdiókra és streaming szolgáltatásokra vonatkozik, a kábelhálózatokat - köztük a CNN-t, a TNT-t és a TBS-t - egy különálló cégbe szerveznék ki még a fúzió előtt.
  • Ezzel szemben a Paramount Global és a Skydance által vezetett konzorcium hétfőn ellenséges felvásárlási ajánlatot tett készpénzben a teljes WBD-re. A terv szerint ebben a konstrukcióban a CNN-t a CBS News csatornával olvasztanák össze.

A rendkívül izgalmas és fordulatokban gazdag felvásárlási sztori előzményeit itt követtük nyomon:

Az ügy jelenleg is folyamatban van, a WBD igazgatósága még nem hozott végleges döntést a két ajánlat között.

A tőzsdén forgó Warner Brothers árfolyama mindenesetre látványosan megmozdult a hírekre. 2022 óta nem látott csúcson van a papír.

warner bros 2

Jól látható, hogy hosszabb távon hogyan alakult a részvényárfolyam.

warner bros

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

