Stratégiát válthat a Volkswagen - Új autótípusokat dobna piacra

A Volkswagen azon gondolkodik, hogy hatótávnövelős elektromos autókat kínáljon Európában és az Egyesült Államokban.
Az ok kettős:
- egyre több ország vesz vissza az elektromos autók támogatásából,
- a vásárlók továbbra is bizonytalanok a töltőhálózatok alacsony lefedettsége miatt.
A német autógyártó azt vizsgálja, hogy hatótávnövelő technológiát építsen be a SUV-jaiba és a nagyobb szedánjaiba. A megoldás Kínában már elterjedt, de a nyugati piacokon egyelőre kevésbé elérhető.
A Volkswagen szerint figyelik a piaci folyamatokat és a technológiát már fenntartották a jövőbeli fejlesztési platformjaik számára. Hozzátették, hogy az európai és amerikai bevezetés attól függ, mutatkozik-e elegendő vásárlói igény. A vállalat jelenleg a következő öt évre szóló beruházási tervét készíti, és akár már a csütörtöki felügyelőbizottsági ülés után döntés is születhet.
A Volkswagen korábban már jelezte, hogy az Egyesült Államokban a Scout márkán keresztül tervez hatótávnövelős modelleket gyártani, de arról még nem döntött, hogy a VW és az Audi is bevezeti e a technológiát a nyugati piacokon. A vállalat ugyanakkor azt tervezi, hogy jövőre Kínában már megjelennek a saját hatótávnövelős modelljei.
Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Két óriás csap össze, de ezt a harcot Donald Trump sem hagyja szó nélkül
A szemünk előtt zajlik a történelmi médiaháború.
Rekordmagas célárak jöttek ki az OTP-re - Bőven van fantázia a részvényekben!
Mutatjuk, mekkora a felértékelődési potenciál.
Évek óta nem kapják meg a pénzüket a Timberland magyar befektetői
Tömegével jelentkeznek a pórul járt ügyfelek.
Pusztító dróntámadás Oroszország történelmi városában: videókon, ahogy felcsapnak a lángok
Hatalmas tűz ütött ki.
Megszólalt a hitelminősítő: Magyarország a választások után sem kerül ki a költségvetési gödörből
A Fitch Ratings szerint az amerikai védőpajzs kapcsán az egy fő kérdés, hogy miért van erre szükség.
Brüsszel áldását adta Lengyelország első atomenergia-projektjére
Indulhat a 42 milliárd eurós beruházás.
Jó híreket közölt magáról a Bank of America
Jönnek a bevételek.
Beporzás mint természeti tőke: mennyit érnek a méhek a pénzügyi piacoknak?
Naffa Helenát, a Corvinus Egyetem Fenntartható Pénzügy Kutatóközpontjának alapítóját a biodiverzitás pénzügyről kérdeztük.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Megjelent a rendelet: jövőre külterületi ingatlant is lehet venni Otthon Startból
Külterületen fekvő, vagy épp zártkerti lakóingatlant szeretnél vásárolni? Figyelem jövőre már ezt az Otthon Start felhasználásával is megteheted. Ugyanis 2026. január elsejétő már külte
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?
Ezúttal Zelenszkijben, nem Putyinban csalódott az amerikai elnök.