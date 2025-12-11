  • Megjelenítés
Stratégiát válthat a Volkswagen - Új autótípusokat dobna piacra
Üzlet

Stratégiát válthat a Volkswagen - Új autótípusokat dobna piacra

Portfolio
A Volkswagen új stratégiát fontolgat az elektromos autózás lassuló ütemére reagálva, és azt vizsgálja, bevezesse e a hatótávnövelős elektromos modelleket Európában és az Egyesült Államokban is. A technológia Kínában már népszerű, és a gyártó szerint egyre inkább szükség lehet rá ott, ahol a töltőhálózat lefedettsége alacsony, írja a Bloomberg.

A Volkswagen azon gondolkodik, hogy hatótávnövelős elektromos autókat kínáljon Európában és az Egyesült Államokban.

Az ok kettős:

  • egyre több ország vesz vissza az elektromos autók támogatásából,
  • a vásárlók továbbra is bizonytalanok a töltőhálózatok alacsony lefedettsége miatt.

A német autógyártó azt vizsgálja, hogy hatótávnövelő technológiát építsen be a SUV-jaiba és a nagyobb szedánjaiba. A megoldás Kínában már elterjedt, de a nyugati piacokon egyelőre kevésbé elérhető.

A Volkswagen szerint figyelik a piaci folyamatokat és a technológiát már fenntartották a jövőbeli fejlesztési platformjaik számára. Hozzátették, hogy az európai és amerikai bevezetés attól függ, mutatkozik-e elegendő vásárlói igény. A vállalat jelenleg a következő öt évre szóló beruházási tervét készíti, és akár már a csütörtöki felügyelőbizottsági ülés után döntés is születhet.

Még több Üzlet

Gyorsan elmúlt a Fed-hatás, újra esnek a tőzsdék

A BlackRock máris ott sündörög Trump környékén, az ukrajnai újjáépítés biznisze a tét

Óriási emelkedési potenciál van a Richterben az elemzők szerint

A Volkswagen korábban már jelezte, hogy az Egyesült Államokban a Scout márkán keresztül tervez hatótávnövelős modelleket gyártani, de arról még nem döntött, hogy a VW és az Audi is bevezeti e a technológiát a nyugati piacokon. A vállalat ugyanakkor azt tervezi, hogy jövőre Kínában már megjelennek a saját hatótávnövelős modelljei.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kamatot vágott a Fed, lendületet kaptak az amerikai tőzsdék
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility