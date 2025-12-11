Stratégiát válthat a Volkswagen - Új autótípusokat dobna piacra

A Volkswagen új stratégiát fontolgat az elektromos autózás lassuló ütemére reagálva, és azt vizsgálja, bevezesse e a hatótávnövelős elektromos modelleket Európában és az Egyesült Államokban is. A technológia Kínában már népszerű, és a gyártó szerint egyre inkább szükség lehet rá ott, ahol a töltőhálózat lefedettsége alacsony, írja a Bloomberg.

A Volkswagen azon gondolkodik, hogy hatótávnövelős elektromos autókat kínáljon Európában és az Egyesült Államokban.

Az ok kettős:

egyre több ország vesz vissza az elektromos autók támogatásából,

a vásárlók továbbra is bizonytalanok a töltőhálózatok alacsony lefedettsége miatt.

A német autógyártó azt vizsgálja, hogy hatótávnövelő technológiát építsen be a SUV-jaiba és a nagyobb szedánjaiba. A megoldás Kínában már elterjedt, de a nyugati piacokon egyelőre kevésbé elérhető.

A Volkswagen szerint figyelik a piaci folyamatokat és a technológiát már fenntartották a jövőbeli fejlesztési platformjaik számára. Hozzátették, hogy az európai és amerikai bevezetés attól függ, mutatkozik-e elegendő vásárlói igény. A vállalat jelenleg a következő öt évre szóló beruházási tervét készíti, és akár már a csütörtöki felügyelőbizottsági ülés után döntés is születhet.

A Volkswagen korábban már jelezte, hogy az Egyesült Államokban a Scout márkán keresztül tervez hatótávnövelős modelleket gyártani, de arról még nem döntött, hogy a VW és az Audi is bevezeti e a technológiát a nyugati piacokon. A vállalat ugyanakkor azt tervezi, hogy jövőre Kínában már megjelennek a saját hatótávnövelős modelljei.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images