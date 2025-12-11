Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó

Újabb földgázvásárlási megállapodás: ezúttal Azerbajdzsánnal, két évre, 800 millió köbméter

- írja Szijjártó Péter.

A megállapodás az eddigi sorba illik, hiszen az elmúlt hónapokban két hosszú távú (LNG) szerződést is bejelentett a magyar kormány a diverzifikáció jegyében:

A Shellel évi 250 millió köbméter vásárlására kötöttünk szerződést, amely 2026-tól biztosítja az adott földgázmennyiséget.

Az MVM a francia Engie-vel kötött 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgáz leszállítására vonatkozó szerződést a 2028 és 2038 közötti időszakra.

Az összehasonlítás kedvéért a most bejelentett azerbajdzsáni forrással együtt, a három mennyiség (kicsivel több, mint évi 1 milliárd köbméter)

Magyarország tavalyi gázigényének kb. 12 százalékát teszi ki,

tehát van még bőven tér további hosszú távú ellátási szerződéseknek.

De várhatóan nem ez lesz az utolsó ilyen megállapodás. A november 7-i amerikai-magyar csúcsot követően elhangzott nyilatkozatok alapján Magyarország egy 600 millió dollár, vagyis mintegy 200 milliárd forint értékű, 2 milliárd köbméter mennyiségű amerikai LNG beszerzésére készülhet ötéves szerződés keretében. Ha ezt az évi újabb 400 millió köbmétert hozzáadjuk az előző forrásokhoz, akkor már az éves fogyasztás 16%-ára ugorhat az összmennyiség.

A lépés tovább diverzifikálja az alapvetően orosz forrásokra épülő magyarországi beszerzéseket. Azonban, ahogy azt a százalékos arányszámokból is láthatjuk, ezek a mennyiségek önmagukban nem tudják kiváltani a keleti forrásokat. Az EU decemberben dönthet arról, hogy mi a végső határideje az orosz gázleválásnak. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez 2027 ősze lehet, tehát van még idő arra, hogy Magyarország további beszállítók után nézzen.

