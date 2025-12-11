  • Megjelenítés
Újabb rekordok dőltek az amerikai tőzsdéken
Üzlet

Újabb rekordok dőltek az amerikai tőzsdéken

Portfolio
Eleinte bizonytalan hangulat uralkodott ma Európa tőzsdéin, két ellentétes erő hatott és hat ma a piacokra: egyrészt tegnap az amerikai jegybank kamatot vágott és további kamatcsökkentéseket jelzett előre, ami javította a befektetői hangulatot, de ezt követően rontotta a képet, hogy az Oracle a vártnál gyengébb negyedéves számokat tett közzé, ami miatt újra előkerültek a mesterséges intelligencia buborék kipukkanásával kapcsolatos félelmek. A nap végére azonban már felfelé vették az irányt a tőzsdék, ez alól nem kivétel a hazai piac sem: a BUX nagyot emelkedett elsősorban a ralizó OTP-nek köszönhetően, miután több magas célár is jött a bankpapírra. Az amerikai tőzsdéken alapvetően pozitív volt a hangulat: az S&P 500 és a Dow Jones rekordmagasan zártak, a Nasdaqot viszont lehúzta az Oracle vártnál gyengébb gyorsjelentése.
Megosztás

Rekordmagasan zárt a Dow Jones és az S&P 500

Az Oracle vártnál gyengébb gyorsjelentése végül nem rántotta magával az egész piacot: a kamatvágással kapcsolatos befektetői örömködésnek köszönhetően a Dow Jones 1,34%-os emelkedés után rekordmagasan, 48704 ponton zárt.

Az S&P 500 is rekordszintre emelkedett, 0,21%-os pluszban zárta a napot, a Nasdaq végül 1,5%-os mínuszból küzdötte magát vissza, de nem tudott pluszba fordulni, 0,26%-os csökkenéssel zárta a napot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Úgy néz ki, egyelőre győzött a jókedv

A kamatvágással kapcsolatos optimizmus felülkerekedni látszik az Oracle gyorsjelentése által keltett aggályokon: miután a Dow Jones markáns, 600 pontos pluszba tört ki, rekordmagasra emelkedve és az S&P 500 is fordult, úgy fest, a Nasdaq is kezdi ledolgozni a mínuszokat.

Bő másfél órával zárás előtt

  • a Dow Jones 1,29%-os,
  • az S&P 500 0,15%-os pluszban,
  • a Nasdaq már csak 0,31%-os mínuszban van.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Fordult az S&P 500

Úgy néz ki, az Oracle-lel és általánosságban AI-jal kapcsolatos aggályok most nem húzták le nagyon a piacokat, a techpapírokban is megindult az emelkedés, az S&P 500 pluszba is fordult.

A mai nap folyamán eddig

  • a Dow 1,29%-os,
  • az S&P 500 0,03%-os pluszban,
  • a Nasdaq viszont még mindig 0,56%-os mínuszban van.

Az Oracle persze még mindig nem talált magára, viszont 15 helyett már "csak" 13%-os mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

A Dow szépen megy, de megint ütik a techpapírokat

Ismét ütik a techpapírokat az Egyesült Államokban, mivel az Oracle a vártnál gyengébb negyedéves gyorsjelentést tett közzé, ezért ismét elkezdtek félni a befektetők attól, hogy lufi van az AI-jal foglalkozó vállalatok piacán. Maga az Oracle 15%-os mínuszban is járt, de ütést kapott az Nvidia, a Coreweave, az AMD, a Soundhound és számos más, AI-jal foglalkozó vállalat is.

A hangulat kihatott a Nasdaq egészére, amely most 0,99%-os mínuszban van, az S&P 500 pedig 0,34%-kal került eddig lejjebb.

Széleskörű pánikhangulat egyébként nincs: a Dow Jones emelkedik, 1,05%-os pluszban van, miközben veszik a bányavállalatokat, a bankokat és a fegyvergyárakat is.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Erős napot zárt a BUX

A nap végére felfelé vették az irányt az európai tőzsdék, ez alól nem kivétel a hazai piac sem: a BUX 0,6 százalékot emelkedett elsősorban az 1,8 százalékot ralizó OTP-nek köszönhetően, miután több magas célár is jött a bakpapírra. Az OTP végül 34320 forinton forinton zárt. A Mol eközben 0,4 százalékot erősödött és 2938 forinton fejezte be a napot, a Richter 1,2 százalékot esett és 9630 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékos esést követően 1748 forinton zárt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Esik a 4iG árfolyama

Már 5,5 százalékos mínuszban van a 4iG részvénye, pár perccel 16 órát követően indult el a hangulatromlás a papírnál.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

45 százalékkal többet érhet ez a részvény - Érdemes most beszállni?

Van egy Magyarországon is jól ismert cég, melynek neve ismerősen csenghet a hazai befektetők számára is. Az utóbbi időben azonban sok minden nem alakult a tervek szerint a vállalatnak, ugyanakkor a menedzsment elkezdett aktívan is dolgozni a bizalom visszanyerésén, ez pedig végre elkezdődött látszani az árfolyamon is. A felértékelődési potenciál hatalmas a részvényben, megnéztük, hogy érdemes lehet-e most beszállni ebbe a cégbe.

Tovább a cikkhez
45 százalékkal többet érhet ez a részvény - Érdemes most beszállni?
Megosztás

Zuhan az Oracle

A nap egyik kérdése az volt, hogy a tegnapi gyorsjelentés után mekkora mínuszba esik az Oracle árfolyama. Nos, a válasz: közel 16 százalék. A cég bevételei a vártnál alacsonyabbak voltak, de a befektetők amiatt is aggódnak, hogy a hatalmas beruházások mikor térülnek meg a cégnél, ha egyáltalán, ráadásul a vállalat adósságállománya is egyre nagyobbra duzzad.

wvT58pTX
Megosztás

Vegyes nyitás Amerikában

A Dow Jones 0,3 százalék pluszba, az S&P 500 0,3 százalék mínuszba lendült a nyitás után, vagyis index szinten egyelőre mérsékeltek a mozgások.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kora délutáni helyzet

A mai kereskedési idő második felére ráfordulva a kép sokat nem változott a délelőttihez képest:

  • a nyugat-európai piacokon kivárás jellemző, kis plusszokkal, a befektetők még emésztik a Fed kamatvágás és a vártnál kisebb Oracle bevétel hatásait
  • a magyar tőzsde felülteljesítő, a BUX 0,9 százalékot emelkedett a 2,2 százalékot ralizó OTP-vel, miután több magas célár is jött a bakpapírra
  • a kriptók tovább esnek, a bitcoin 2, az ethereum 4 százalék mínuszban áll.
Megosztás

Ugrik az OTP

A nap eleji kis emelkedés után már több mint 2 százalék pluszban áll az OTP. A rali mögött részben az áll, hogy több elemzőház is optimistábbá vált az OTP-re.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Múlik az Oracle-hatás

Kezdik kiheverni az Oracle-gyorsjelentés utáni hangulatromlást a piacok, a német DAX már visszajött a tegnapi záróértékre, a francia CAC pedig 0,6 százalék pluszba lendült.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kis mínusz a német tőzsdén

Mínuszban nyitott a német tőzsde, a DAX 0,3 százalékot veszített az értékéből. Az esésben az élen az energia- és IT-cégek papírjai mennek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Esik az Oracle

Tegnap tette közzé friss számait az Oracle, a bevételek a várnál gyengébbek lettek, és a befektetők amiatt is aggódnak, hogy hatalmas összegeket költ a cég beruházásokra, és nagy kérdés, hogy ezek mikor térülnek meg, másrészt a vállalat eladósodottsága is egyre magasabb. A piaczárást követő kereskedésben az amerikai piacon több mint 10 százalékot esett az árfolyam, de Frankfurtban is kereskednek a cég papírjaival, ott 12 százalék ma reggel a mínusz.

Megosztás

Óriási emelkedési potenciál van a Richterben az elemzők szerint

Több hazai részvényre érkezett ma célármódosítás a Trigon Dom elemzőjétől, többek között a Richterre is, mutatjuk a friss célárat és összeszedtük, hogy milyen véleménnyel vannak az elemzők összességében a hazai gyógyszergyártóról.

Tovább a cikkhez
Óriási emelkedési potenciál van a Richterben az elemzők szerint
Megosztás

Kis mínusz

Mérsékelt eséssel nyitotta a napot a magyar tőzsde, a BUX index 0,2 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül csak az OTP emelkedik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Rekordmagas célárak jöttek ki az OTP-re - Bőven van fantázia a részvényekben!

Két elemzőház is rekordmagas célárral jött ki az OTP-re. Mutatjuk, mekkora a felértékelődési potenciál a részvényekben!

Tovább a cikkhez
Rekordmagas célárak jöttek ki az OTP-re - Bőven van fantázia a részvényekben!
Megosztás

Beszakadt az Oracle árfolyama, ez húzza le a világ tőzsdéit

Nagyot esett az Oracle részvényárfolyama, miután a cég közzétette a legfrissebb számait, amikből kiderült, hogy a bevétel elmaradt a várakozásoktól, egyre többen aggódnak a cég AI-szerződésállománya és a vállalat növekvő adóssága miatt.

Tovább a cikkhez
Beszakadt az Oracle árfolyama, ez húzza le a világ tőzsdéit
Megosztás

Lefordultak a kriptók

Tegnap még éppen jó volt a hangulat a kriptoeszközök piacán, mára azonban újra elromlott a hangulat, a bitcoin 2, az ethereum 3,5 százalékot veszített az értékéből. Látszik, hogy amint csökken a kockázatvállalási kedv a globális tőkepiacokon, szinte elsőként a kriptókat kezdik adni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Emelkedés után esés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,76 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,08 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,38 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,03 százalékot eshet, míg a FTSE 0,07 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,81 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 1,11 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a svájci jegybank dönt az irányadó kamatról, majd az Egyesült Államokból a heti munkanélkülisegély-kérelmek és a külkereskedelmi mérleg adatai érkeznek. Ezek különösen érdekesek lehetnek a friss Fed-döntés fényében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 55,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 057,75 1,0% 0,4% 1,5% 13,0% 8,6% 60,2%
S&P 500 6 886,68 0,7% 0,5% 0,8% 17,1% 14,1% 87,7%
Nasdaq 25 776,44 0,4% 0,7% 0,6% 22,7% 20,6% 107,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 602,8 -0,1% 1,5% -0,6% 26,8% 28,5% 89,1%
Hang Seng 25 540,78 0,4% -0,9% -4,2% 27,3% 25,7% -3,3%
CSI 300 4 591,83 -0,1% 1,3% -2,2% 16,7% 14,9% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 130,14 -0,1% 1,8% 0,7% 21,2% 18,7% 81,5%
CAC 8 022,69 -0,4% -0,8% -0,4% 8,7% 8,5% 44,6%
FTSE 9 655,53 0,1% -0,4% -1,3% 18,1% 16,6% 46,3%
FTSE MIB 43 465,34 -0,3% 0,2% -1,0% 27,1% 25,9% 98,3%
IBEX 16 762,5 0,2% 1,1% 3,6% 44,6% 40,1% 104,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 108 571,2 0,0% -0,6% 0,7% 36,9% 35,1% 164,1%
ATX 5 129,9 0,0% 1,6% 6,1% 40,0% 41,4% 93,3%
PX 2 563,91 0,2% 2,7% 4,1% 45,7% 48,9% 162,5%
Magyar blue chipek              
OTP 33 700 -0,4% -2,0% 2,7% 55,4% 52,5% 160,0%
Mol 2 926 -0,1% 0,3% -1,5% 7,2% 9,5% 38,9%
Richter 9 745 0,7% 1,4% 0,2% -6,3% -9,8% 28,6%
Magyar Telekom 1 764 2,2% 0,7% -1,1% 38,5% 35,3% 364,2%
Nyersanyagok              
WTI 58,67 0,5% -0,7% -3,7% -19,0% -14,8% 25,4%
Brent 62,32 0,5% -0,7% -2,8% -16,6% -14,1% 23,8%
Arany 4 194,59 -0,6% -0,6% 2,5% 59,8% 56,0% 128,7%
Devizák              
EURHUF 383,5 -0,1% 0,7% 0,1% -6,8% -6,6% 8,1%
USDHUF 329,4108 -0,2% 0,9% -0,8% -17,1% -15,7% 12,6%
GBPHUF 437,7351 -0,3% 0,4% 0,1% -12,0% -12,0% 13,0%
EURUSD 1,1642 0,1% -0,2% 0,8% 12,4% 10,8% -4,0%
USDJPY 156,8650 0,0% 1,1% 1,8% -0,2% 3,1% 50,3%
GBPUSD 1,3321 0,2% -0,1% 1,3% 6,4% 4,6% 0,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 92 036 -0,7% -1,5% -13,2% -2,5% -4,8% 404,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 -0,9% 2,1% 0,4% -9,7% -2,4% 354,6%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,3% 4,4% 7,7% 19,6% 33,6% -574,5%
10 éves magyar állampapírhozam 7 0,6% -0,1% 2,0% 5,7% 8,4% 209,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: peshkov

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Izgalmas nap a devizapiacokon: egymást éri a sok fordulat
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Lesújtott az Európai Bizottság a Molra, új eljárás indul a magyar kormány ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility