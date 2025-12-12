Beütött a krach Európában: az egész kontinens gazdaságát maga alá temetheti a "Kína-probléma"

Az elmúlt napokban egyre inkább nyilvánvalóvá vált az Európa és Kína közti külkereskedelem egyensúlytalanságának mértéke. Peking ugyanis a napokban tette közzé, hogy kereskedelmi többlete az EU-val szemben 2025-ben rekordközeli, 300 milliárd dollár körüli szintre emelkedett.

Kína exportjának értéke az Unió felé immár több mint kétszerese az onnan érkező importnak, miután a kínai eladók az amerikai vámok elől Európa felé terelték áruikat.

A kínai sokk Európában most kezd igazán beütni

– mondta Andrew Small, az Európai Külkapcsolatok Tanácsának ázsiai programigazgatója, aki korábban tanácsadóként segítette Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét Kína-ügyekben. Az utóbbi hónapokban komoly válságtanácskozások zajlottak, részben a nyilvánosság kizárásával. Small szerint ennek eredménye az uniós Kína-politika legnagyobb újragondolása lehet az elmúlt legalább tíz évben. Az unió, amelyet éveken át az ukrajnai háború, majd Donald Trump vámjai kötöttek le, most végre Kínára összpontosít, és egy régóta halogatott intézkedéscsomagot készít elő.

A blokk e hónap elején tervet mutatott be iparának védelmére a globális riválisokkal – különösen az Egyesült Államokkal és Kínával – szemben fokozódó versenyben. Az Európai Bizottság egy gazdaságbiztonsági központ felállítását is javasolta a kereskedelmi feszültségek kezelésére és az olcsó termékek beáramlásának fékezésére. Várhatóan feltételeket szabnak majd a beáramló befektetésekhez is, például a technológiatranszfer, a hazai tartalom és az értékláncok tekintetében.

Európának kevés ideje maradt. A Goldman Sachs közgazdászai szerint a kínai exporttal való verseny 2029-ig évente legalább 0,2 százalékponttal csökkenti a német, a spanyol és az olasz GDP-növekedést. Az Európai Központi Bank elemzői úgy becsülik, hogy a kínai export hatása az euróövezeti foglalkoztatás közel harmadát érintheti – ez több mint 50 millió munkahelyet jelenthet.

A Kínából exportált árukkal szembeni külső ellenségesség fokozódni fog, különösen Európában. A robbanásszerű kereskedelem és az olcsó jüan kombinációja nem tartható fenn

– mondta Stephen Jen, a londoni székhelyű Eurizon SLJ Capital fedezeti alap vezérigazgatója.

Kína számára ugyanakkor kevés alternatíva létezik, mivel az EU 20 ezer milliárd dolláros gazdasága az egyik utolsó olyan piac, amely elég nagy ahhoz, hogy felszívja a korábban Amerikába irányuló áruk egy részét. Emiatt az ázsiai ország várhatóan mindent meg fog tenni, hogy megőrizze európai befolyását és piacait.

Brüsszelben idén vált igazán világossá a konfrontáció kockázata, amikor kiéleződtek a kereskedelmi feszültségek Kína és az Egyesült Államok között. Peking ekkor a ritkaföldfémekben élvezett dominanciáját használta ki, ami az elektromos járművektől a szélturbinákig számos iparágban okozott fennakadásokat, és több európai vállalatnál is termeléskiesést idézett elő. Bár az EU legalább 3 milliárd eurót különített el a következő évre a kínai nyersanyagoktól való függőség csökkentésére, ennek valódi hatása évek múlva lesz érzékelhető.

Kína előnye nem csak ipari erejéből fakad. Exportját egy olyan valuta is hajtja, amelyet sok közgazdász alulértékeltnek tart – ez olcsóbbá teszi a kivitelt és drágábbá a behozatalt. A jüan idén tízéves mélypontra süllyedt az euróval szemben, a rekord közeli kereskedelmi többlet ellenére.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 10. Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után

A kínai export gyorsaságának egyik valódi oka, hogy a jüan jelentősen alulértékelt az euróhoz képest. Ez gyakorlatilag "támogatásként" működik az exportra, miközben visszafogja a kínai fogyasztók vásárlóerejét

– mondta Jens Eskelund, az EU Kínai Kereskedelmi Kamarájának elnöke.

Kína kereskedelmi többlete Európával szemben a járvány idején kezdett meredeken emelkedni, amikor az emberek több árut vásároltak az otthoni munkavégzéshez és a bezártsághoz való alkalmazkodáshoz. A kínai cégek ezzel párhuzamosan feljebb léptek az értékláncban, és elkezdtek versenyezni külföldi vállalatokkal a magasabb technológiai szintű szektorokban, például az orvosi eszközök és a csúcskategóriás autók piacán.

Miközben Kína importja stagnált, exportjának újbóli felpörgése egyre egyoldalúbbá tette a kereskedelmi kapcsolatot.

Ennek eredményeként Kína az uniós export mindössze 7 százalékát veszi fel, ugyanakkor a blokkon kívülről érkező összes import közel egynegyedét szállítja. Kína többlete az EU-val és az Egyesült Királysággal szemben immár a világgal szembeni teljes kereskedelmi különbözetének közel harmadát teszi ki, amely először haladta meg az 1000 milliárd dollárt.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 23. Beteljesült a jóslat: kifulladt az európai versenyképesség a kínai piacon

Az aszimmetria azt jelenti, hogy az európai cégek elveszítik kínai eladásaik egy részét, miközben otthon az olcsó áruk fokozódó nyomásával kell szembenézniük. Emellett más tengerentúli piacokon is egyre erősebb a verseny, ahogy a kínai vállalatok gyorsan növelik autó- és egyéb áruszállításaikat a világ többi részébe.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 06. Új kontinensre csapott le Kína

A Pekinggel folytatott kereskedelem átalakulásának epicentrumában Németország áll. 2019-ben Kínának még 25 milliárd dolláros deficite volt Európa legnagyobb gazdaságával szemben, idénre azonban az első tizenegy hónapban ez 23 milliárd dolláros többletté fordult az import összeomlása miatt.

Az eredmény: a német gazdaság megrekedt, leépítések sújtják, és mind otthon, mind külföldön egyre erősebb kínai versennyel néz szembe.

A német ipar idén havonta több mint 10 ezer munkahelyet számolt fel. A magas energiaárakkal és az elöregedő népességgel párosuló gyengeség arra kényszerítette Friedrich Merz kancellár tanácsadóit, hogy 1 százalék alá csökkentsék a jövő évi növekedési előrejelzést.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 12. Drámai előrejelzés érkezett: évtizedes válság előtt áll Németország

Kína előnye nem csak a csúcstechnológiájú termékekben, például az elektromos járművekben mutatkozik meg. Vállalatai továbbra is uralják az olcsó fogyasztási cikkek, a ruházat és a cipők gyártását. Az e-kereskedelmi oldalakról érkező olcsó termékek szállítása a járvány óta minden évben megugrott, és idén az első tíz hónapban további 56 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Az export gyors emelkedése talán hamis biztonságérzetet ad Kínának, hogy a biztonságra és önellátásra összpontosító jelenlegi politikája – miközben learatja globális kereskedelmi dominanciájának gyümölcseit – helyes és fenntartható

– áll az EU Kínai Kereskedelmi Kamarájának legutóbbi jelentésében.

Ahogy a válaszlépések iránti nyomás nő, az országok nemcsak a meglévő kereskedelmi eszközöket használhatják, mint a dömpingellenes vámok, hanem új eszközöket és megközelítéseket is kifejleszthetnek a komolyra és fenntarthatatlanná váló helyzet kezelésére. Az EU és mások a következő évben további intézkedéseket hozhatnak a kínai import korlátozására

– mondta Wendy Cutler, az Asia Society Policy Institute munkatársa, korábbi magas rangú amerikai kereskedelmi tárgyaló.

Címlapkép forrása: Shutterstock