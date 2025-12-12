Egy nap alatt közel lefeleződött a nagy AI sztár árfolyama

Nagyot esett ma a Fermi részvényeinek árfolyama, miután az adatközpont-ingatlanokra specializálódott befektetési társaság bejelentette, hogy
egy potenciális bérlő felmondta azt a megállapodást, amely a texasi Project Matador nevű fejlesztés építési költségeinek finanszírozásához is hozzájárult volna.
A hír hatására a részvények árfolyama 40 százalékkal esett.
Az eredeti megállapodás értelmében az egyelőre meg nem nevezett ügyfél a Project Matador területének egy részét bérelte volna ki, és akár 150 millió dollárt is biztosított volna az építkezés finanszírozására. Bár a felek továbbra is tárgyalnak egy lehetséges bérleti konstrukcióról, a finanszírozási elem kikerült a megállapodásból, ami komoly bizonytalanságot jelent a projekt jövője szempontjából.
A fejlemény különösen érzékenyen érinti a Fermít, amelyet többek között Rick Perry volt amerikai energiaügyi miniszter alapított, és amely alig néhány hónapja, októberben ment tőzsdére. A vállalat akkor közel 15 milliárd dolláros értékelés mellett kezdte meg a kereskedést, ugyanakkor jelenleg még nem termel bevételt, így növekedési sztorija nagymértékben a jövőbeni projektek sikerére épül.
A Fermi az AI-technológia iránti erős keresletre támaszkodva hajtotta végre tőzsdei bevezetését, amikor a befektetők nagy lelkesedéssel vásárolták azokat a cégeket, amelyek az új technológiai hullámhoz szükséges infrastruktúrát biztosítják. Az elmúlt időszakban azonban óvatosabbá vált a piaci hangulat, és egyre több befektető teszi fel a kérdést, hogy az AI-szektor árfolyamrallyja meddig tarthat fenn világos profitkilátások nélkül.
Ebben a környezetben a Project Matador finanszírozásának megingása korai figyelmeztetés lehet az egész AI-infrastruktúra-szegmens számára. A Fermi részvényárfolyama kevesebb, mint felén áll az októberi, 21 dolláros kibocsátási árhoz képest.
Címlapkép forrása: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Beütött a krach Európában: az egész kontinens gazdaságát maga alá temetheti a "Kína-probléma"
Az EU és Kína kapcsolata fordulóponthoz érkezett.
Újabb biztosításokba nyúl bele az MNB: ajánlást kapott a magyar biztosítási piac
A hitelfedezeti biztosítások kerültek most a felügyelet fókuszába.
Hatalmas rali jöhet az év sztárbefektetésénél!
Megtették tétjeiket a profik.
Durva átalakulás előtt áll az energiatermelés
Veres Zsolttal, a Schneider Electric országigazgatójával beszélgettünk.
Áll a bál egy hamisított háborús térkép miatt: milliók úsztak el, neves elemzőház került célkeresztbe
Botrány kereszttüzében találta magát az ISW, de mossák kezeiket.
Politikai sokkok ellen kezdi el felkészíteni az EKB a bankokat
A jövő évtől alkalamazzák az úgynevezett fordított stresszteszteket.
Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama
Lazítottak a svájci kormány eredeti elképzelésén.
Trump lazítana a marihuána szabályozásán, széttépik a füves részvényeket
Komoly lehetőségek nyílhatnak a vállalatok előtt.
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A Bankmonitor összeszedték hol lehet a legkedvezőbb feltételekkel piaci lakáshitelt igényleni a
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.