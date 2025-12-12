  • Megjelenítés
Egy nap alatt közel lefeleződött a nagy AI sztár árfolyama
Egy nap alatt közel lefeleződött a nagy AI sztár árfolyama

Október elején írtunk a Fermi nevű cégről, ami jól szemlélteti, hogy mekkora várakozások vannak a mesterséges intelligencia sztorikkal kapcsolatban. Nemhogy profit, de még bevétel sincs ennél a cégnél, pont, mint a dotcom lufi idején, nagy ígéretek viszont vannak, egy volt amerikai energiaügyi miniszter is felbukkan, és még azt is elsütötték, hogy Donald Trumpról nevezték el a legnagyobb ígéretüket. A frissen tőzsdére vitt Fermi részvényei egy nap alatt 40 százalékot zuhantak, miután meghiúsult egy kulcsfontosságú megállapodás, amely a texasi adatközpont-projekt finanszírozásának egyik pillére lett volna.
Nagyot esett ma a Fermi részvényeinek árfolyama, miután az adatközpont-ingatlanokra specializálódott befektetési társaság bejelentette, hogy

egy potenciális bérlő felmondta azt a megállapodást, amely a texasi Project Matador nevű fejlesztés építési költségeinek finanszírozásához is hozzájárult volna.

A hír hatására a részvények árfolyama 40 százalékkal esett.

LgPVKjBx

Az eredeti megállapodás értelmében az egyelőre meg nem nevezett ügyfél a Project Matador területének egy részét bérelte volna ki, és akár 150 millió dollárt is biztosított volna az építkezés finanszírozására. Bár a felek továbbra is tárgyalnak egy lehetséges bérleti konstrukcióról, a finanszírozási elem kikerült a megállapodásból, ami komoly bizonytalanságot jelent a projekt jövője szempontjából.

A fejlemény különösen érzékenyen érinti a Fermít, amelyet többek között Rick Perry volt amerikai energiaügyi miniszter alapított, és amely alig néhány hónapja, októberben ment tőzsdére. A vállalat akkor közel 15 milliárd dolláros értékelés mellett kezdte meg a kereskedést, ugyanakkor jelenleg még nem termel bevételt, így növekedési sztorija nagymértékben a jövőbeni projektek sikerére épül.

A Fermi az AI-technológia iránti erős keresletre támaszkodva hajtotta végre tőzsdei bevezetését, amikor a befektetők nagy lelkesedéssel vásárolták azokat a cégeket, amelyek az új technológiai hullámhoz szükséges infrastruktúrát biztosítják. Az elmúlt időszakban azonban óvatosabbá vált a piaci hangulat, és egyre több befektető teszi fel a kérdést, hogy az AI-szektor árfolyamrallyja meddig tarthat fenn világos profitkilátások nélkül.

Ebben a környezetben a Project Matador finanszírozásának megingása korai figyelmeztetés lehet az egész AI-infrastruktúra-szegmens számára. A Fermi részvényárfolyama kevesebb, mint felén áll az októberi, 21 dolláros kibocsátási árhoz képest.

Címlapkép forrása: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

