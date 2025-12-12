Eldőlt: az olcsó csomagokra kivetett vámmal válaszol az EU a kínai fenyegetésre

A 3 eurós tételes vám 2026. július 1-jétől lép életbe, és terméktípusonként kell majd megfizetni. Gyakorlati példa: ha valaki tíz pár, teljesen egyforma zoknit rendel, összesen 3 euró vámot fizet. Ha viszont öt pár gyapjú, öt pár pedig pamut zokni van a csomagban, az már két külön terméktípusnak számít, így 6 euró a fizetendő vám.

Az intézkedés addig marad érvényben, amíg az Európai Unió véglegesen meg nem szünteti a 150 euró alatti online vásárlások vámmentességét. Ezt eredetileg 2028-ra tervezték a vámuniós reform részeként, de a tagállamok egyre nagyobb politikai és gazdasági nyomás alatt állnak a gyorsabb fellépés érdekében.

A Shein, a Temu, az AliExpress és az Amazon jelenleg rendkívül alacsony áron szállít ruházati cikkeket, kiegészítőket és elektronikai eszközöket közvetlenül a kínai gyárakból az európai vásárlóknak.

A vámmentesség miatt tavaly megduplázódott az unióba érkező, alacsony értékű csomagok száma: 4,6 milliárd küldemény érkezett, ezek több mint 90 százaléka Kínából. Az idei volumen várhatóan még ezt is meghaladja.

Az EU Tanácsa közleményében hangsúlyozta, hogy az új vám célja a tisztességtelen verseny visszaszorítása, a fogyasztók egészségügyi és biztonsági kockázatainak csökkentése, a gyakori csalások megfékezése, valamint a környezetvédelmi aggályok kezelése.

Az európai kereskedők üdvözölték a döntést, amely szerintük a tisztességesebb piaci verseny irányába tett lépés. Az unió emellett egy, a csomagokra kivetendő 2 eurós kezelési díj bevezetését is mérlegeli, ám erről a javaslatról a tagállamok még nem hoztak végleges döntést.

