Hatalmas biznisz cserél gazdát, a lakosság is befektethet az új kötvényalapokba

Az Aberdeen Investments megvásárolta az MFS befektetési társaság zártvégű alapjainak csomagját, összesen mintegy 1,5 milliárd font értékben.

A tranzakció keretében kilenc MFS-alap és egy meglévő Aberdeen-alap egyesül, amelyekből két, aktívan kezelt zártvégű alap jön létre.

Az egyik új alap négy MFS-től átvett és egy Aberdeen önkormányzati kötvényalap összeolvadásával jön létre, körülbelül 1 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal. A másik alap öt MFS kötvényalap egyesítéséből áll össze, mintegy 1,4 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal. Utóbbi portfólió magánhiteleket is tartalmaz.

A több szektort is lefedő alapok létrehozása az Aberdeen első lépése az amerikai piac ezen szegmensében. Christian Pittard, az Aberdeen zártvégű alapokért felelős vezetője elmondta, hogy a tranzakció révén az amerikai lakossági befektetők számára is elérhetővé válik az alapkezelő szolgáltatása a kötvény- és magánhitel-befektetések terén. A felduzzasztott új alapok olyan területekre összpontosítanak, ahol az Aberdeen jelentős tapasztalattal rendelkezik, és további növekedési lehetőségeket lát.

Mindkét új alapot Jonathan Mondillo, az Aberdeen globális kötvénybefektetésekért felelős vezetője fogja irányítani.

Az Aberdeen jelenleg mintegy 21,4 milliárd font értékben kezel zártvégű alapokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images