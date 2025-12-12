Lefordulás a tőzsdéken

Az Oracle cáfolta azt a sajtóértesülést, amely szerint a vállalat csak 2028-ra készítené el az OpenAI számára épülő adatközpontokat, nem pedig 2027-re. A Bloomberg névtelen forrásokra hivatkozó pénteki jelentése szerint a csúszás oka munkaerő- és anyaghiány lenne. Az Oracle részvényei ennek hatására 185,98 dollárig estek, ami 6,5%-os visszaesés az előző napi záráshoz képest.

„A helyszínek kiválasztása és az átadási ütemterv az OpenAI-jal szoros együttműködésben, a megállapodás megkötését követően történt, és közösen hagytuk jóvá” – közölte az Oracle szóvivője a CNBC-nek küldött e-mailben.

Nem történt csúszás egyik olyan helyszín esetében sem, amely szükséges szerződéses vállalásaink teljesítéséhez, és valamennyi mérföldkő a terv szerint halad.