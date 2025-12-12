  • Megjelenítés
Megjelent a lepra Magyarország szomszédságában
Megjelent a lepra Magyarország szomszédságában

Portfolio
Négy évtized után ismét leprás megbetegedést diagnosztizáltak Romániában: a fertőzést egy kolozsvári szépségszalonban dolgozó ázsiai masszőrnél mutatták ki, az érintett létesítmény működését felfüggesztették - tudósított az Agerpres.

A román egészségügyi minisztérium csütörtök esti közlése szerint a Hansen-kórként is ismert betegséget egy ázsiai származású fiatal nőnél azonosították, aki egy kolozsvári SPA-szépségszalonban dolgozik masszőrként.

A hatóságok további három személyt vizsgálnak lepra gyanújával. Mindannyian ázsiai származású, 21 és 25 év közötti indonéz állampolgárságú fiatal nők, akik ugyanabban az intézményben tevékenykednek. Az érintettek november 26-án jelentkeztek orvosi kivizsgálásra a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban.

Az egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzésben erősítette meg a fejleményeket.

A mikrobiológiai vizsgálatok alapján ma megerősítést nyert az egyik eset, további három pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll

– írta.

Az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság azonnali intézkedéseket hozott a fertőzés terjedésének megakadályozására. Elrendelték az összes helyiség fertőtlenítését, a teljes személyzet egészségügyi vizsgálatát, valamint átfogó epidemiológiai felmérés lefolytatását. A minisztérium döntése alapján a szépségszalon működését a járványügyi vizsgálat lezárultáig felfüggesztették.

A fertőzött páciens kezelését az Egészségügyi Világszervezet protokollja szerint megkezdték.

A minisztérium tájékoztatása szerint a terápia elindítását követően a fertőzés továbbadásának kockázata jelentősen csökken, majd teljesen megszűnik.

A lepra egy bakteriális eredetű fertőző betegség, amelyet a Mycobacterium leprae nevű kórokozó okoz. A megbetegedés lassan alakul ki, és viszonylag alacsony a fertőzőképessége: a fertőződéshez tartós, szoros kapcsolat szükséges. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a betegség nem terjed egyszerű társas érintkezéssel, például kézfogással, öleléssel vagy a tömegközlekedés használata során.

Romániában legutóbb 1981-ben regisztráltak leprás megbetegedést. Európában rendkívül ritkán fordul elő a betegség; az elszórt esetek többnyire Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika endémiás területeiről érkező személyekhez köthetők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

