Megszavazták a javaslatot: gőzerővel indul a gázvezetékek építése

Az amerikai képviselőház pénteken 213–184 arányban megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely felgyorsítja az államközi földgázvezetékek szövetségi engedélyezését - írja a Reuters. Az átfogó engedélyezési reform kiemelt prioritássá vált a Kongresszusban: a törvényhozók fel akarják gyorsítani az energetikai infrastruktúra kiépítését, amelyre az adatközpontok növekvő áramigénye miatt van szükség.

A jogszabály értelmében a Szövetségi Energiaszabályozási Bizottság (FERC) lesz az engedélyezési eljárások vezető hatósága.

A törvény feljogosítja a bizottságot arra, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálat során saját maga mérlegelje a vízminőségi értékeléseket. Eddig az egyes államoktól kellett külön tanúsítványt beszerezni a tiszta vízről szóló törvény alapján, ami jelentősen elhúzta az engedélyezési folyamatot.

A javaslat egyike annak a több törvénynek, amelyek az engedélyezés gyorsítását célozzák. Egy másik, a modern infrastruktúra hatékony felülvizsgálatáról szóló jogszabályt is elfogadták, mégpedig kétpárti támogatással.

Az átfogó engedélyezési reform kiemelt prioritássá vált a kongresszusban. A törvényhozók fel akarják gyorsítani az energetikai infrastruktúra kiépítését,

amelyre az adatközpontok növekvő áramigénye miatt van szükség.

Emellett cél a háztartások energiaköltségeinek csökkentése is.

"Ezek a törvények segítenek felszabadítani azt az infrastruktúrát, amelyre Amerikának szüksége van a megfizethető és megbízható energia iránti növekvő kereslet kielégítéséhez" – közölte Mike Sommers, az Amerikai Kőolajipari Intézet elnöke.

A szenátus egy szélesebb körű energiaengedélyezési reformon dolgozik, amely a nemzeti környezetvédelmi törvény módosítását is magában foglalná, többek között a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére vonatkozóan.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock