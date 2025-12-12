  • Megjelenítés
Nyugdíjasok, figyelem: még karácsony előtt megérkezhet az életmentő eszköz, ezt kell tenni érte
Nyugdíjasok, figyelem: még karácsony előtt megérkezhet az életmentő eszköz, ezt kell tenni érte

Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a Gondosórát, még az ünnepek előtt megkapják az életmentő eszközt - derül ki Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook-videójából.

Nyitrai Zsolt: elmondta: az ingyenes Gondosóra-szolgáltatás eddig már több mint hetvenezer nyugdíjas életét mentette meg.

Az ünnepek közeledtével új akció indul a programon belül:

azok a 65 év felettiek, akiknek még nincs Gondosórájuk, most vasárnap éjfélig úgy adhatnak le rendelést, hogy az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt megérkezzen

- mondta a miniszterelnök főtanácsadója.

Karácsony Gergely bejelentette: ekkora béremelésre számíthatnak a főváros dolgozói 2026-ban

Hatalmas biznisz cserél gazdát, a lakosság is befektethet az új kötvényalapokba

Folytatódik a lejtmenet az AI-papíroknál

Gondosóra egy ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím esetén alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy a felhasználók szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket.

A Gondosóra programhoz egy 0–24 órás diszpécserszolgálat tartozik, ahol szakképzett diszpécserek nyújtanak segítséget a felmerülő problémák megoldásában, szükség esetén a kontaktszemélyek (kapcsolattartó családtag, szomszéd, barát, vagy opcionálisan szociális gondozó stb.) bevonásával.

A kormány tájékoztatása szerint 2025 félévkor 800 ezer magyar ember rendelkezett Gondosórával.

