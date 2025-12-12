  • Megjelenítés
Zuhan az Oralcle árfolyama
Zuhan az Oralcle árfolyama

Az Oracle egy évvel elhalasztotta az OpenAI számára épülő egyes adatközpontok átadását, így az eredetileg 2027-re tervezett létesítmények csak 2028-ban készülhetnek el – értesült a Bloomberg a projektre rálátó források alapján. A tegnapi lejtmenet után ma is folytatódik az árfolyam zuhanása.
A Bloomberg értesülései szerint

az Oracle egyes, az OpenAI számára készülő adatközpontok átadását egy évvel kitolta, így a 2027-re tervezett infrastruktúra csak 2028-ra válhat üzemkészé.

A lap értesülései szerint a csúszás hátterében elsősorban munkaerőhiány és az építkezésekhez szükséges alapanyagok szűkössége áll.

A hírre az Oracle részvényei közel 5 százalékot estek.

A vállalat egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

