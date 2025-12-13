  • Megjelenítés
FONTOS Wambach: A magyar gazdaságban a legtöbb területen aggasztó a helyzet
Ez már kínos: tovább csúszik a két különleges amerikai csúcsrepülő legyártása
Üzlet

Ez már kínos: tovább csúszik a két különleges amerikai csúcsrepülő legyártása

MTI
A Boeingnél készülő két új Air Force One elnöki repülőgép közül az első csak 2028 közepén állhat szolgálatba, ami újabb egyéves késedelmet jelent az eddigi ütemtervhez képest az amerikai légierő (U.S. Air Force) pénteki közleménye szerint.

A program így már négy évvel csúszik a 2018-ban kitűzött eredeti határidőkhöz képest. Donald Trump elnök korábban többször kifejezte elégedetlenségét a késések miatt, és kijelentette, hogy még

mandátuma lejárta előtt, 2029. januárjáig szeretne az új gépeken repülni.

A Boeing 2018-ban kapott 3,9 milliárd dolláros megrendelést a két Boeing 747-8 típusú gép speciális elnöki átalakítására. Az azóta felmerült többletköltségek miatt a vállalat szerint a teljes ráfordítás jelenleg

meghaladja az 5 milliárd dollárt.

Még több Üzlet

Egy levélből derült ki: gigász léphet a tőzsdére

Trump legújabb üzenete mindent megváltoztathat

Lefordulás a tőzsdéken

Az Egyesült Államok májusban Katartól elfogadott ajándékként egy luxus Boeing 747-es repülőgépet. A Fehér Ház utasítására a légierő az L3Harris Technologies védelmi vállalatot bízta meg a gép gyors átalakításával, hogy átmenetileg elnöki szolgálatba állhasson. A jelenlegi két Air Force One 1990 óta áll szolgálatban.

Charting is displayed using TradingView's technology, a platform, where you can build advanced charts, spot upcoming trends in the stock screener, and find inspiration in multiple trading ideas
Kapcsolódó cikkünk

Egyetlen lépéssel komolyan kiverte a biztosítékot Donald Trump: ilyet még egyetlen elnök sem engedett meg magának

Harcostársait is kiakasztotta Donald Trump legújabb lépése: "sötét folt lesz a megítélésén!"

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elromlott a tőzsdei hangulat, gyengült a forint pénteken
Lefordulás a tőzsdéken
Megjelent a lepra Magyarország szomszédságában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility