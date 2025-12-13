Három amerikai meghalt, Trump súlyos megtorlást ígért

A merényletben további három amerikai katona megsebesült. Az incidens újra ráirányította a figyelmet az Egyesült Államok szíriai katonai jelenlétének kockázataira.
Gyászoljuk három nagy amerikai hazafi elvesztését Szíriában, két katonát és egy polgári tolmácsot. Ugyanígy imádkozunk a három megsebesült katonaért, akikről most erősítették meg, hogy jól vannak. Ez egy ISIS-támadás volt az Egyesült Államok és Szíria ellen...nagyon komoly megtorlás lesz
- írta Trump a Truth Social platformon.
Ugyanakkor a Bloomberg tudósítása szerint sem bejegyzésében, sem a Fehér Házból való távozásakor a sajtónak tett rövid nyilatkozatában nem részletezte, milyen válaszlépésekre lehet számítani.
Az amerikai parancsnokság közlése szerint a katonai csoportot egy magányos fegyveres támadta meg, akit az Iszlám Állam fegyvereseként azonosítottak. Palmüra a hivatalos damaszkuszi vezetés ellenőrzésén kívül eső területen fekszik. Szíriában jelenleg mintegy ezer amerikai katona állomásozik. Az amerikai erők a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőkkel együttműködve harcolnak az Iszlám Állam megmaradt sejtjei ellen, miután Bassár el-Aszad korábbi szíriai elnököt elűzték a hatalomból.
Ahmed al-Sharaa szíriai elnök novemberben a Fehér Házban találkozott Trumppal, és további szankcióenyhítéseket igyekezett elérni. Cserébe azt ígérte, hogy Szíria csatlakozik az amerikai vezetésű koalícióhoz az Iszlám Állam maradványainak felszámolására.
