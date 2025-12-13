  • Megjelenítés
Három amerikai meghalt, Trump súlyos megtorlást ígért
Üzlet

Három amerikai meghalt, Trump súlyos megtorlást ígért

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök komoly megtorlást helyezett kilátásba, miután az Iszlám Állam egyik fegyverese megölt két amerikai katonát és egy tolmácsot egy szíriai támadásban.

A merényletben további három amerikai katona megsebesült. Az incidens újra ráirányította a figyelmet az Egyesült Államok szíriai katonai jelenlétének kockázataira.

Gyászoljuk három nagy amerikai hazafi elvesztését Szíriában, két katonát és egy polgári tolmácsot. Ugyanígy imádkozunk a három megsebesült katonaért, akikről most erősítették meg, hogy jól vannak. Ez egy ISIS-támadás volt az Egyesült Államok és Szíria ellen...nagyon komoly megtorlás lesz

- írta Trump a Truth Social platformon.

Ugyanakkor a Bloomberg tudósítása szerint sem bejegyzésében, sem a Fehér Házból való távozásakor a sajtónak tett rövid nyilatkozatában nem részletezte, milyen válaszlépésekre lehet számítani.

Még több Üzlet

Magyarországra is betört a szuperinfluenza, meredeken emelkedik a betegek száma

Pontosan tizenöt éve tűnt el a világ egyik leggazdagabb embere, aki megváltoztatta a pénzügyi világot

Történelmi mérföldkő előtt a magyar elektromosautó-piac

Az amerikai parancsnokság közlése szerint a katonai csoportot egy magányos fegyveres támadta meg, akit az Iszlám Állam fegyvereseként azonosítottak. Palmüra a hivatalos damaszkuszi vezetés ellenőrzésén kívül eső területen fekszik. Szíriában jelenleg mintegy ezer amerikai katona állomásozik. Az amerikai erők a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőkkel együttműködve harcolnak az Iszlám Állam megmaradt sejtjei ellen, miután Bassár el-Aszad korábbi szíriai elnököt elűzték a hatalomból.

Ahmed al-Sharaa szíriai elnök novemberben a Fehér Házban találkozott Trumppal, és további szankcióenyhítéseket igyekezett elérni. Cserébe azt ígérte, hogy Szíria csatlakozik az amerikai vezetésű koalícióhoz az Iszlám Állam maradványainak felszámolására.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Teljesítené Zelenszkij Oroszország egyik legnagyobb kérését – Moszkva máris visszakozik
Hatalmas ellentámadást indított Ukrajna: Moszkva kínos magyarázkodásra kényszerült
Megjelent a lepra Magyarország szomszédságában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility