Három amerikai meghalt, Trump súlyos megtorlást ígért

Donald Trump amerikai elnök komoly megtorlást helyezett kilátásba, miután az Iszlám Állam egyik fegyverese megölt két amerikai katonát és egy tolmácsot egy szíriai támadásban.

A merényletben további három amerikai katona megsebesült. Az incidens újra ráirányította a figyelmet az Egyesült Államok szíriai katonai jelenlétének kockázataira.

Gyászoljuk három nagy amerikai hazafi elvesztését Szíriában, két katonát és egy polgári tolmácsot. Ugyanígy imádkozunk a három megsebesült katonaért, akikről most erősítették meg, hogy jól vannak. Ez egy ISIS-támadás volt az Egyesült Államok és Szíria ellen...nagyon komoly megtorlás lesz

- írta Trump a Truth Social platformon.

Ugyanakkor a Bloomberg tudósítása szerint sem bejegyzésében, sem a Fehér Házból való távozásakor a sajtónak tett rövid nyilatkozatában nem részletezte, milyen válaszlépésekre lehet számítani.

Az amerikai parancsnokság közlése szerint a katonai csoportot egy magányos fegyveres támadta meg, akit az Iszlám Állam fegyvereseként azonosítottak. Palmüra a hivatalos damaszkuszi vezetés ellenőrzésén kívül eső területen fekszik. Szíriában jelenleg mintegy ezer amerikai katona állomásozik. Az amerikai erők a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erőkkel együttműködve harcolnak az Iszlám Állam megmaradt sejtjei ellen, miután Bassár el-Aszad korábbi szíriai elnököt elűzték a hatalomból.

Ahmed al-Sharaa szíriai elnök novemberben a Fehér Házban találkozott Trumppal, és további szankcióenyhítéseket igyekezett elérni. Cserébe azt ígérte, hogy Szíria csatlakozik az amerikai vezetésű koalícióhoz az Iszlám Állam maradványainak felszámolására.

Címlapkép forrása: Shutterstock