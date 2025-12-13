Itt a MÁV karácsonyi ajándéka: jönnek a kedvezményes jegyek

A vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek a tarifareformnak köszönhetően már évek óta kedvezményes áron vásárolhatók – a diákok esetében további 90%-os kedvezmény mellett – , így már a korábbi kedvezménytípus sem vonatkozott rájuk. Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik,

a bérletek változatlan áron kaphatók majd.

A korábbi megoldásokkal csupán kevés utas tudott nagy kedvezményt elérni, igaz, ők is csak időbeli korlátozással. Most ezeket a kedvezményeket igazságosabban osztja el a MÁV: akár minden utas, azaz a néhány hónap alatt

félmillósra duzzadt MÁVplusz-app letöltők egységesen és garantáltan 15% kedvezménnyel válthatják meg a menetjegyüket közúton és vasúton is.

A kedvezmény kizárólag az új applikációban érhető el, december 12-étől, péntektől.

