Itt a MÁV karácsonyi ajándéka: jönnek a kedvezményes jegyek
Portfolio
Péntektől új, a korábbiaknál több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV-csoportnál: az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okoskedvezmény jár, méghozzá egységesen 15%, már nem csak vonatra, de buszra is, függetlenül a vásárlás időpontjától – tehát akár az indulás előtti utolsó pillanatban is - közölte a MÁV.

A vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek a tarifareformnak köszönhetően már évek óta kedvezményes áron vásárolhatók – a diákok esetében további 90%-os kedvezmény mellett – , így már a korábbi kedvezménytípus sem vonatkozott rájuk. Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik,

a bérletek változatlan áron kaphatók majd.

A korábbi megoldásokkal csupán kevés utas tudott nagy kedvezményt elérni, igaz, ők is csak időbeli korlátozással. Most ezeket a kedvezményeket igazságosabban osztja el a MÁV: akár minden utas, azaz a néhány hónap alatt

félmillósra duzzadt MÁVplusz-app letöltők egységesen és garantáltan 15% kedvezménnyel válthatják meg a menetjegyüket közúton és vasúton is.

A kedvezmény kizárólag az új applikációban érhető el, december 12-étől, péntektől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

