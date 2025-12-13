Pontosan tizenöt éve tűnt el a világ egyik leggazdagabb embere, aki megváltoztatta a pénzügyi világot

Satoshi Nakamoto utolsó nyilvános üzenete technikai jellegű volt, és 2010-ben jelent meg egy fejlesztői fórumon. Egy évvel később azonban még érkezett egy e-mail, amelyet Nakamoto fiókjából küldtek Mike Hearn Bitcoin-fejlesztőnek. Az üzenet első mondata sokatmondó volt:
továbbléptem, más dolgokra.
Ezt követően Nakamoto teljesen eltűnt: nem posztolt, nem írt levelet, nem vett részt fejlesztésekben, és a hozzá köthető Bitcoin-tárcák sem mutattak aktivitást.
A Bitcoin megszületésének kulcsmomentuma 2008. november 1-je volt. Ekkor jelent meg egy kriptográfiai levelezőlistán a Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System című, kilencoldalas tanulmány. Ebben Nakamoto egy olyan digitális pénzrendszert vázolt fel, amely képes megoldani az úgynevezett double-spending problémát – vagyis azt, hogy egy digitális eszközt ne lehessen többször elkölteni.
A megoldás lényege egy nyilvános, elosztott főkönyv, a blokklánc volt.
Ez a rendszer lehetővé tette, hogy központi szereplő nélkül (pl. egy bank) is biztonságosan és ellenőrizhetően működjön egy digitális fizetőeszköz. A Bitcoin hálózat fejlesztését Nakamoto az eltűnéséig aktívan irányította, majd a projektet teljesen átadta a közösségnek.
A becslések szerint Satoshi Nakamoto az első évben körülbelül 1,1 millió Bitcoint bányászott ki, amelyekhez azóta sem nyúlt hozzá. Ez a mennyiség a teljes Bitcoin-kínálat jelentős része, és
mai árfolyamon közel 100 milliárd dollárt érhet.
Ezzel Nakamoto – legalábbis papíron – a világ egyik leggazdagabb „személyének” számítana. A vagyon azonban több mint másfél évtizede érintetlen, ami újabb találgatásokra ad okot.
A Bitcoin rendszerében nincs „lejárat” vagy inaktivitási szabály. A coinok akkor is a tárcában maradnak, ha évtizedekig nem nyúl hozzájuk senki. Ráadásul jelenleg nincs olyan technológia – még a kvantumszámítógépek fejlődése mellett sem –, amely rövid távon feltörhetné a Bitcoin SHA-256 titkosítását.
Egyetlen dolog biztosan felrázná a piacot: ha a Nakamotóhoz köthető Bitcoinok bármelyike megmozdulna. Ez nemcsak óriási árfolyamreakciót váltana ki, hanem technikai szempontból is új helyzetet teremtene, mivel egy tranzakció során nyilvánossá válna az adott érme publikus kulcsa – ami a jövőben, elméletileg, támadási felületet jelenthet. Egyelőre azonban semmi sem utal arra, hogy ez bekövetkezne.
Tizenöt évvel az eltűnése után Satoshi Nakamoto egyszerre a modern pénzügyi rendszer egyik legnagyobb hatású alakja és annak legnagyobb ismeretlenje. Lehet, hogy egy zseniális fejlesztő volt, lehet, hogy egy csapat – vagy akár több különböző ember munkájának eredménye –, de az is lehet, hogy a hallgatás maga volt a legfontosabb döntése.
Akárki is volt,
a Bitcoin ma már nélküle él tovább – pontosan úgy, ahogyan azt eredetileg megtervezte.
