Zelenszkij elárulta, hogy hétfőn amerikai–európai csúcstalálkozó jön Berlinben
Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy hétfőn Berlinben találkozik amerikai és európai képviselőkkel, hogy a béke feltételeiről tárgyaljanak.

A Reuters tudósítása alapján Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajnának méltányos békére és olyan biztonsági garanciákra van szüksége, amelyek kizárják, hogy Oroszország újabb támadást indítson az ország ellen.

Németország a hétvégén amerikai és ukrán delegációkat fogad a tűzszünetről szóló egyeztetésekre.

Hétfőn pedig európai vezetők részvételével csúcstalálkozót tartanak Berlinben.

Szombaton, a találkozót megelőzően Keir Starmer brit miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is találkozott, ahol az amerikai békejavaslatokról, valamint a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásáról tárgyaltak. A Downing Street szóvivője szerint mindkét vezető egyetértett abban, hogy ez döntő pillanat Ukrajna jövője szempontjából. Hangsúlyozták, hogy Európa mindaddig kiáll Ukrajna mellett, amíg nem sikerül megteremteni az igazságos és tartós békét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

