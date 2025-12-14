  • Megjelenítés
Friss kutatás szerint van, ami az étrendnél és a testmozgásnál is fontosabb a hosszú élethez
Friss kutatás szerint van, ami az étrendnél és a testmozgásnál is fontosabb a hosszú élethez

Egy friss amerikai kutatás szerint a rendszeres, éjszakába nyúló ébrenlét hosszú távon megrövidítheti az életet: az elegendő alvás szorosabb kapcsolatban áll a hosszabb élettartammal, mint az étrend vagy a testmozgás - számolt be a Sciencealert.

Az Oregon Health and Science University kutatói 2019 és 2025 között gyűjtött amerikai felmérési adatokat elemeztek, és meglepő eredményre jutottak.

A megfelelő mennyiségű alvás erősebb összefüggést mutatott a hosszabb élettartammal, mint az, hogy valaki hogyan táplálkozik, vagy mennyit mozog.

A vizsgálatban azokat sorolták az alváshiányos csoportba, akik éjszakánként hét óránál kevesebbet aludtak. Az összefüggések akkor is megmaradtak, amikor a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint a fizikai aktivitás, a foglalkoztatottsági helyzet vagy az iskolai végzettség. A vizsgált változók közül egyedül a dohányzás mutatott a kevés alváshoz képest is erősebb kapcsolatot a rövidebb várható élettartammal.

Nem számítottam rá, hogy az elégtelen alvás ilyen szoros összefüggést mutat majd az élettartammal

– mondta Andrew McHill, az egyetem alváskutatója.

Mivel megfigyeléses vizsgálatról van szó, a kutatás önmagában nem bizonyítja, hogy a kevesebb alvás közvetlenül éveket vesz el az életünkből. Az eredmények ugyanakkor arra utalnak, hogy az alvás mennyisége fontos jelzője a hosszú távú egészségi állapotnak. A kutatók kiemelik, hogy az elhízás és a cukorbetegség – amelyek szintén összefüggnek a rossz alvással – szintén csökkenthetik a várható élettartamot.

A jó hír az, hogy az alvási szokások bizonyos mértékig megváltoztathatók. Az American Academy of Sleep Medicine és a Sleep Research Society egyaránt legalább napi hét óra alvást javasol. Egyes kutatások szerint a hétvégén részben bepótolható az elmaradt pihenés, de ez nem helyettesíti a tartósan megfelelő alvásmennyiséget. A tanulmány a Sleep Advances című tudományos folyóiratban jelent meg.

