Furmányos húzással válaszolt a távol-keleti autógyártó az amerikai elnök panaszaira: fordított a helyzeten

Donald Trump amerikai elnök számára régóta fájó pont, hogy az amerikai gazdaság jelentős kereskedelmi deficitben van Japánnal szemben. A vezető amiatt is panaszkodik, hogy az Egyesült Államokban gyártott autókat ritkán importálják. A Honda azonban

furmányos megoldást találhatott a problémára, amellyel kedveznének a Fehér Háznak is: az Egyesült Államokban gyártott típusokat fognak Japánban importálni.

Egyelőre a Ridgeline pickup és a Passport terepjáró esetében fontolgatják ezt a megoldást, később a luxusbrand Acura elektromos járműveit is bevehetik ebbe a körbe.

A japán földügyi, infrastrukturális, közlekedési és turisztikai minisztérium egy olyan mentességi programon gondolkodik, amely kizárólag dokumentumok ellenőrzése alapján tanúsítaná az amerikai gyártmányú járművek biztonságát. Ez a lépés a két ország közötti vámmegállapodásból fakad. Washington 2026-tól további vizsgálatok nélkül engedélyezné a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személygépkocsik importját.

A márkától nem lenne teljesen szokatlan a lépés, korábban már kisebb mennyiségben üzemanyagcellás járműveket szállított Japánba az Egyesült Államokból. Ezt a megoldást már a Toyota és a Nissan is fontolóra vette.

Címlapkép forrása: Jeremy Hogan/Getty Images