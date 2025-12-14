Rossz hír az iPhone-felhasználóknak: veszélyes biztonsági rést azonosítottak, mielőbbi frissítésre figyelmeztet az Apple

A gyártó mostani figyelmeztetését megelőzően, a vállalat ebben a hónapban világszerte értesítéseket küldött a felhasználóknak a kémszoftverek jelentette kockázatokról.
Mindkét sebezhetőséget a ma kiadott iOS 26.2-es frissítés orvosolja.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a biztonsági réseket kihasználó kémszoftverekkel végrehajtott támadások elsősorban azokat a felhasználókat érintették, akik még nem frissítettek iOS 26-ra. Bár az Apple készülékeken több évvel ezelőtt debütált iOS 18-hoz is érkeznek még biztonsági javítások, a szakértők szerint a kockázat ma már túl nagy ahhoz, hogy bárki régebbi operációs rendszert használjon.
A két sebezhetőség egymással összefüggő hiba. A CVE-2025-14174 és a CVE-2025-43529 jelzésű problémákat részben a Google fenyegetéselemző csoportja, részben pedig a Google és az Apple közösen fedezte fel. Mindkettő a WebKit böngészőmotort érinti: az egyik rosszindulatúan manipulált webtartalom feldolgozásakor tetszőleges kód futtatását teszi lehetővé, a másik memóriasérüléshez vezethet. Ez a kombináció a láncolt kémszoftver-támadások jellegzetes ismérve.
A Qualys biztonsági szakértője, Mayuresh Dani szerint nagy valószínűséggel a két sebezhetőséget együttenesen használták ki a támadások során.
A WebKit régóta az elsődleges belépési pont a kifinomult kémszoftverek és megfigyelőprogramok számára
– magyarázta. Ide tartozik a hírhedt Pegasus is, amely következetesen a WebKit hibáira épít.
Dani azt javasolja, hogy a felhasználók haladéktalanul frissítsenek iOS 26.2-re, kapcsolják be az iCloud Private Relay szolgáltatást az IP-cím elfedésére és a DNS-lekérdezések titkosítására, megbízhatatlan weboldalakon használják a privát böngészést, és ideiglenesen tiltsák le a JavaScriptet.
A most javított két, aktívan kihasznált sebezhetőség csak része annak a nyolc WebKit-hibának, amelyet ez a most kiadott frissítés foltoz be.
A további sérülékenységek különféle memóriakezelési problémákra vonatkoznak, amelyek alkalmazások vagy akár az operációs rendszer destabilizálásához is vezethetnek, utat nyitva további támadásoknak.
A WebKit már korábban is gyakori célpontja volt nulladik napi támadásoknak. 2023 óta összesen 17 olyan, aktívan kihasznált WebKit-hibát tartanak számon, amelyekre sürgős javításokat kellett kiadni. Bár ezek a támadások jelenleg elsősorban meghatározott személyek ellen irányulnak, a sebezhetőségek kellemetlen sajátossága, hogy idővel szélesebb körben is elterjednek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Iparpolitikai reneszánsz a visegrádi országokban – Miben tér el a magyar út?
Magyarország főként a külföldi vállalatokat helyezi támogatáspolitikája középpontjába.
Inkluzív növekedési fordulat: mekkora az egyenlőtlenség Magyarországon?
A Századvég szakértőjének cikke.
Megerősítette a Hamász: meghalt a terrorszervezet egyik legfőbb vezetője
Izraeli csapás áldozatává vált.
Zelenszkij: Készek vagyunk lemondani a NATO-tagságról!
Hatalmas fordulat ez az ukránok álláspontjában.
Kiderült, mivel megy Zelenszkij holnap a berlini tárgyalásra
Megszólalt az ukrán elnök.
A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml
Felelőtlennek nevezik Mark Ruttét.
Orbán Viktor kimondta: ez hadüzenet Európa részéről
Interjút adott a miniszterelnök.
A globális felmelegedés hatása az El Niño/La Niña jelenségre: jelentős változások küszöbén állunk?
Nőhet a kritikus időjárási események kockázata.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.