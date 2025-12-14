  • Megjelenítés
Rossz hír az iPhone-felhasználóknak: veszélyes biztonsági rést azonosítottak, mielőbbi frissítésre figyelmeztet az Apple
Az Apple két szoftveres sebezhetőségre figyelmeztetett, amelyeket kihasználva a vállalat szerint "rendkívül kifinomult, célzott támadásokat" eszközöltek meghatározott személyek ellen. A hibákat a gyártó közlése szerint a iOS 26.2-es frissítés javítja, ezért a felhasználókat sürgős szoftverfrissítésre ösztönzik - írta meg a Forbes.

A gyártó mostani figyelmeztetését megelőzően, a vállalat ebben a hónapban világszerte értesítéseket küldött a felhasználóknak a kémszoftverek jelentette kockázatokról.

Mindkét sebezhetőséget a ma kiadott iOS 26.2-es frissítés orvosolja.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a biztonsági réseket kihasználó kémszoftverekkel végrehajtott támadások elsősorban azokat a felhasználókat érintették, akik még nem frissítettek iOS 26-ra. Bár az Apple készülékeken több évvel ezelőtt debütált iOS 18-hoz is érkeznek még biztonsági javítások, a szakértők szerint a kockázat ma már túl nagy ahhoz, hogy bárki régebbi operációs rendszert használjon.

A két sebezhetőség egymással összefüggő hiba. A CVE-2025-14174 és a CVE-2025-43529 jelzésű problémákat részben a Google fenyegetéselemző csoportja, részben pedig a Google és az Apple közösen fedezte fel. Mindkettő a WebKit böngészőmotort érinti: az egyik rosszindulatúan manipulált webtartalom feldolgozásakor tetszőleges kód futtatását teszi lehetővé, a másik memóriasérüléshez vezethet. Ez a kombináció a láncolt kémszoftver-támadások jellegzetes ismérve.

A Qualys biztonsági szakértője, Mayuresh Dani szerint nagy valószínűséggel a két sebezhetőséget együttenesen használták ki a támadások során.

A WebKit régóta az elsődleges belépési pont a kifinomult kémszoftverek és megfigyelőprogramok számára

– magyarázta. Ide tartozik a hírhedt Pegasus is, amely következetesen a WebKit hibáira épít.

Dani azt javasolja, hogy a felhasználók haladéktalanul frissítsenek iOS 26.2-re, kapcsolják be az iCloud Private Relay szolgáltatást az IP-cím elfedésére és a DNS-lekérdezések titkosítására, megbízhatatlan weboldalakon használják a privát böngészést, és ideiglenesen tiltsák le a JavaScriptet.

A most javított két, aktívan kihasznált sebezhetőség csak része annak a nyolc WebKit-hibának, amelyet ez a most kiadott frissítés foltoz be.

A további sérülékenységek különféle memóriakezelési problémákra vonatkoznak, amelyek alkalmazások vagy akár az operációs rendszer destabilizálásához is vezethetnek, utat nyitva további támadásoknak.

A WebKit már korábban is gyakori célpontja volt nulladik napi támadásoknak. 2023 óta összesen 17 olyan, aktívan kihasznált WebKit-hibát tartanak számon, amelyekre sürgős javításokat kellett kiadni. Bár ezek a támadások jelenleg elsősorban meghatározott személyek ellen irányulnak, a sebezhetőségek kellemetlen sajátossága, hogy idővel szélesebb körben is elterjednek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

