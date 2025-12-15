100 millió dolláros mentőövet kapott a csőd szélén álló légitársaság

A Spirit Airlines hétfőn közölte, hogy újabb 100 millió dollárnyi vészfinanszírozást szerzett a működés és a szerkezetátalakítás támogatására, miközben továbbra is csődvédelem alatt áll.

A közlés azt követően érkezett, hogy egyre több találgatás látott napvilágot a diszkont légitársaság jövőjéről. A The Air Current légiipari szakportál pénteken arról írt, hogy rivális légitársaságok vezetői szerint a Spirit akár december 13-án leállíthatja működését, ha nem teljesíti az új finanszírozáshoz kapcsolódó feltételeket. A légitársaság ezeket a híreszteléseket többször is cáfolta, hangsúlyozva, hogy járatai zavartalanul közlekednek.

A mostani finanszírozást a Spirit csődeljárás alatti hitelszerződésének módosításával biztosították. A megállapodás értelmében a cég 50 millió dollárt azonnal megkap a napi működési költségek fedezésére. További 50 millió dollár pedig akkor válik elérhetővé, ha érdemi előrelépést ér el az önálló működés melletti átszervezésben vagy egy esetleges vállalatértékesítés előkészítésében.

A légitársaság anyavállalata augusztusban másodszor kért csődvédelmet, a fogyatkozó készpénztartalékokra és a növekvő veszteségekre hivatkozva.

Azóta a Spirit létszámot csökkentett, járatokat szüntetett meg, 14 repülőtérről kivonult, és több mint 80 repülőgép lízingszerződését mondta fel. A múlt héten a pilóták és a légiutas-kísérők is jóváhagyták az új munkaszerződéseket, amelyek a vállalat hosszú távú talpra állását hivatottak támogatni.

Forrás: Reuters

