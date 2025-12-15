  • Megjelenítés
100 millió dolláros mentőövet kapott a csőd szélén álló légitársaság
Üzlet

100 millió dolláros mentőövet kapott a csőd szélén álló légitársaság

Portfolio
A Spirit Airlines hétfőn közölte, hogy újabb 100 millió dollárnyi vészfinanszírozást szerzett a működés és a szerkezetátalakítás támogatására, miközben továbbra is csődvédelem alatt áll.
AgroFood 2026
Jöjjön el az élelmiszeripari szektor színvonalas szakmai rendezvénye, amelyet 2024-ben indított útjára a Portfolio Csoport.
Információ és jelentkezés

A közlés azt követően érkezett, hogy egyre több találgatás látott napvilágot a diszkont légitársaság jövőjéről. A The Air Current légiipari szakportál pénteken arról írt, hogy rivális légitársaságok vezetői szerint a Spirit akár december 13-án leállíthatja működését, ha nem teljesíti az új finanszírozáshoz kapcsolódó feltételeket. A légitársaság ezeket a híreszteléseket többször is cáfolta, hangsúlyozva, hogy járatai zavartalanul közlekednek.

A mostani finanszírozást a Spirit csődeljárás alatti hitelszerződésének módosításával biztosították. A megállapodás értelmében a cég 50 millió dollárt azonnal megkap a napi működési költségek fedezésére. További 50 millió dollár pedig akkor válik elérhetővé, ha érdemi előrelépést ér el az önálló működés melletti átszervezésben vagy egy esetleges vállalatértékesítés előkészítésében.

A légitársaság anyavállalata augusztusban másodszor kért csődvédelmet, a fogyatkozó készpénztartalékokra és a növekvő veszteségekre hivatkozva.

Azóta a Spirit létszámot csökkentett, járatokat szüntetett meg, 14 repülőtérről kivonult, és több mint 80 repülőgép lízingszerződését mondta fel. A múlt héten a pilóták és a légiutas-kísérők is jóváhagyták az új munkaszerződéseket, amelyek a vállalat hosszú távú talpra állását hivatottak támogatni.

Még több Üzlet

Próbálnak irányba állni az amerikai tőzsdék

Alig mozdult a magyar tőzsde

Nagyon jó hírt közölt Elon Musk!

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Megjelent a lepra a magyarok kedvenc üdülőhelyén
Friss kutatás szerint van, ami az étrendnél és a testmozgásnál is fontosabb a hosszú élethez
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility