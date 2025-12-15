  • Megjelenítés
A JYSK beszállítóinak 94%-a vállalta a kibocsátáscsökkentést
Üzlet

A JYSK beszállítóinak 94%-a vállalta a kibocsátáscsökkentést

Portfolio
A JYSK már valamennyi beszállítóját bevonta a Science Based Targets initiative (SBTi) által hitelesített célok kitűzésébe, és a vállalat kibocsátásának jelentős részét lefedő beszállítók 94%-a vállalta, hogy 2027-2028-ra saját működésére is SBTi által jóváhagyott kibocsátáscsökkentési célokat határoz meg - áll a cég közleményében.

Az áruházlánc teljes kibocsátásának legnagyobb hányada a termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető, ezért a vállalat SBTi validált beszállítói együttműködési célt határozott meg: 2027-2028-ra a beszállítói 72,5%-a – emisszió alapján mérve – tudományosan megalapozott célok mentén dolgozik majd.

2025 végére a beszállítók 94%-a már elköteleződött a saját SBTi-célok kitűzése mellett, ami jóval meghaladja a 2027-2028-ra vonatkozó 72,5%-os tervet. A beszállítók 44%-a pedig már jóváhagyott vagy hitelesített célokkal is rendelkezik.

„Beszállítóink ugyanazt a célt tartják szem előtt, amit mi: csökkenteni a teljes ellátási lánc klímalábnyomát. A közös adatgyűjtés és kibocsátásszámítás segít abban, hogy továbbra is felelősen készült, megfizethető termékeket kínálhassunk vásárlóinknak” – mondta Ditte Revsbæk Hansen, a JYSK fenntarthatósági igazgatója. A vállalat működése több ezer beszállítót és vásárlót érint Európa-szerte, a klímacélok a magyarországi üzletekre és működésre is kihatnak, hiszen a vállalat minden piacán azonos fenntarthatósági elvek mentén dolgozik.

A JYSK várakozásai szerint – azoknak köszönhetően, akik már benyújtották vagy benyújtják céljaikat az SBTi-hez – 2027-2028-ra teljesíthető lesz a Scope 3 kibocsátási céljuk is. További vállalás, hogy 2032-re 50,4%-kal csökkentik a Scope 1 és 2 kibocsátásukat. A 2025-ös eredmények alapján a vállalat összkibocsátása 1,2%-kal mérséklődött az előző évhez képest, miközben több mint 300 új áruház nyílt. A Scope 1 és 2 kibocsátás nagy része az áruházakhoz köthető, ennek megfelelően 2025-ben 9%-kal csökkentették az egy áruházra jutó emissziót a 2022-es szinthez viszonyítva.

Még több Üzlet

Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron

Meghibásodtak az autók a tankolás után: kiderült, mi történt valójában a benzinkúton

Kibertámadás érte a Rossmannt, közleményt adott ki a cég

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Pontosan tizenöt éve tűnt el a világ egyik leggazdagabb embere, aki megváltoztatta a pénzügyi világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility