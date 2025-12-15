A JYSK beszállítóinak 94%-a vállalta a kibocsátáscsökkentést

A JYSK már valamennyi beszállítóját bevonta a Science Based Targets initiative (SBTi) által hitelesített célok kitűzésébe, és a vállalat kibocsátásának jelentős részét lefedő beszállítók 94%-a vállalta, hogy 2027-2028-ra saját működésére is SBTi által jóváhagyott kibocsátáscsökkentési célokat határoz meg - áll a cég közleményében.

Az áruházlánc teljes kibocsátásának legnagyobb hányada a termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető, ezért a vállalat SBTi validált beszállítói együttműködési célt határozott meg: 2027-2028-ra a beszállítói 72,5%-a – emisszió alapján mérve – tudományosan megalapozott célok mentén dolgozik majd.

2025 végére a beszállítók 94%-a már elköteleződött a saját SBTi-célok kitűzése mellett, ami jóval meghaladja a 2027-2028-ra vonatkozó 72,5%-os tervet. A beszállítók 44%-a pedig már jóváhagyott vagy hitelesített célokkal is rendelkezik.

„Beszállítóink ugyanazt a célt tartják szem előtt, amit mi: csökkenteni a teljes ellátási lánc klímalábnyomát. A közös adatgyűjtés és kibocsátásszámítás segít abban, hogy továbbra is felelősen készült, megfizethető termékeket kínálhassunk vásárlóinknak” – mondta Ditte Revsbæk Hansen, a JYSK fenntarthatósági igazgatója. A vállalat működése több ezer beszállítót és vásárlót érint Európa-szerte, a klímacélok a magyarországi üzletekre és működésre is kihatnak, hiszen a vállalat minden piacán azonos fenntarthatósági elvek mentén dolgozik.

A JYSK várakozásai szerint – azoknak köszönhetően, akik már benyújtották vagy benyújtják céljaikat az SBTi-hez – 2027-2028-ra teljesíthető lesz a Scope 3 kibocsátási céljuk is. További vállalás, hogy 2032-re 50,4%-kal csökkentik a Scope 1 és 2 kibocsátásukat. A 2025-ös eredmények alapján a vállalat összkibocsátása 1,2%-kal mérséklődött az előző évhez képest, miközben több mint 300 új áruház nyílt. A Scope 1 és 2 kibocsátás nagy része az áruházakhoz köthető, ennek megfelelően 2025-ben 9%-kal csökkentették az egy áruházra jutó emissziót a 2022-es szinthez viszonyítva.

Címlapkép forrása: Portfolio