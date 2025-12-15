A pénzügyi válság óta nem látott összeomlás történt a német autóiparban

A Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz értékesítése és árbevétele összességében nagyrészt stabil maradt, ugyanakkor az üzemi eredményük (EBIT) közel 76 százalékkal zuhant.
Együttesen alig több mint 1,7 milliárd eurót értek el, ami
a legalacsonyabb szint 2009 harmadik negyedéve óta.
Az elemzés szerint egyetlen más jelentős autógyártó ország sem teljesített olyan gyengén árbevétel- és nyereségnövekedés szempontjából, mint Németország.
Ugyanakkor az egész ágazat globálisan is jövedelmezőségi válságban van. A világ 19 legnagyobb autógyártójának - amelyek pénzügyi adatait az EY vizsgálta - bevétele a harmadik negyedévben enyhén, mintegy 531 milliárd euróra nőtt, míg az EBIT 37 százalékkal, körülbelül 18,9 milliárd euróra esett vissza. Ez a legalacsonyabb érték 2018 óta.
Az EY autóipari szakértője, Constantin Gall szerint
a globális autóipar mély válságban van, jelenleg azonban különösen a német autógyártók szenvednek.
Ennek okai között említette a prémiumszegmens általános gyengeségét, az amerikai vámintézkedéseket, a kedvezőtlen árfolyamhatásokat, az elektromos autókba irányuló - eddig meg nem térülő - beruházásokat, valamint a vállalati átalakítások magas költségeit.
"Mindez egyfajta válságspirált hoz létre, különösen a német gyártók számára" - fogalmazott Gall. Az elemzés szerint a negatív tényezők "katasztrofális egybeesése" különösen a világ legnagyobb autópiacán, Kínában volt érezhető a német gyártók számára: eladásaik ott a harmadik negyedévben 9 százalékkal csökkentek.
A kínai piac részesedése a globális értékesítésükben 29 százalékra esett vissza a 2020-as 39 százalékról. Gall szerint a kínai piac rendkívül intenzív versenyt támaszt, a gyengébb konjunktúra miatt a prémiumautók iránti kereslet csökkent, miközben az elektromos járművek eladásai gyorsan nőnek, de főként a kínai márkák javára. A harmadik negyedévben a legnyereségesebb autógyártó a japán Suzuki volt 9,2 százalékos üzemi eredménykulccsal, ezt követte a BMW 7,0, illetve a Toyota 6,8 százalékkal.
Az elemzésbe bevont autógyártó vállalatok átlagos marzsa 3,9 százalékra csökkent, ami legalább tíz éve a legalacsonyabb szint, és 2023 óta nagyjából a felére esett vissza.
Németországban az autóiparban és annak beszállítóinál több vállalat - köztük a Bosch, a ZF Friedrichshafen, a Mercedes-Benz és a Volkswagen-csoport - létszámleépítési programokat jelentett be.
Gall szerint van esély arra, hogy a költségcsökkentési intézkedések középtávon javítsák a versenyképességet és a bevételarányos jövedelmezőséget, miközben az is indokolt lehet, hogy a gyártók továbbra is kitartsanak a belső égésű motorok - főként a hibridek - mellett, mivel az elektromobilitás gyors felfutására vonatkozó várakozások a nyugati piacokon nem valósultak meg.
A címlapkép illusztráció.
