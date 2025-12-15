Csődbe ment a Magyarországon is ismert Roomba porszívók gyártója

Csődvédelmet kért az iRobot, a Roomba robotporszívók gyártója, miután az olcsóbb kínai versenytársak és az új amerikai vámok fenntarthatatlanná tették a működését. A vállalat várhatóan magánkézbe kerül: felvásárlója fő gyártópartnere, a Picea Robotics lesz.

A massachusettsi székhelyű iRobot 2024-ben mintegy 682 millió dollár bevételt ért el, ám nyereségességét súlyosan megtépázta az olyan kínai riválisok térnyerése, mint az Ecovacs Robotics.

A cég ugyan továbbra is piacvezető az Egyesült Államokban és Japánban, de az egyre élesebb verseny árleszállításokra és költséges technológiai fejlesztésekre kényszerítette.

A helyzetet tovább súlyosbította a vietnámi importra kivetett, 46 százalékos amerikai vám. Az iRobot az amerikai piacra szánt termékeit Vietnámban gyártja, így az új teher 2025-ben önmagában 23 millió dollárral növelte a költségeit.

A vállalatnak jelenleg 190 millió dollár adóssága van, amely egy 2023-as hitelből származik. A kölcsönt eredetileg azért vették fel, hogy áthidalják azt az időszakot, amikor az Európai Unió versenyjogi vizsgálata blokkolta az Amazon 1,4 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát. Az üzlet végül meghiúsult.

A mostani csődeljárás keretében a Picea Robotics megszerzi a vállalat teljes tulajdonjogát. Cserébe elengedi a 190 millió dolláros hiteltartozást, valamint további 74 millió dollárnyi, gyártási szerződésekből eredő követelését. A többi hitelezőt és beszállítót a tervek szerint teljes egészében kifizetik.

A cég közlése szerint a csődeljárás nem érinti a Roomba alkalmazás működését, a vásárlói hűségprogramokat és a terméktámogatást. A meglévő ügyfelek a továbbiakban is változatlanul számíthatnak a szolgáltatásokra.

Az iRobotot 1990-ben alapították az MIT kutatói. A vállalat kezdetben védelmi és űripari projekteken dolgozott, majd 2002-ben piacra dobta a Roombát, amely azonnal nagy sikert aratott. A pandémia idején, 2021-ben a céget még 3,56 milliárd dollárra értékelték, jelenleg viszont az értéke nagyjából 140 millió dollárra zsugorodott.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: UCG via Getty Images