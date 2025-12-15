Elutasítottak egy ajánlatot a Lukoil eszközeire, a Mol még versenyben van

Az Xtellus az ExxonMobillal, a Chevronnal, az abu-dzabi székhelyű International Holding Companyval, a Mollal és az amerikai Carlyle befektetési társasággal versenyzett az eszközökért.
Ezek a szereplők továbbra is versenyben maradtak.
A Lukoil azt követően kínálta fel külföldi eszközeit eladásra, hogy az Egyesült Államok októberben szankciókat vezetett be a vállalattal és a Kreml irányítása alatt álló Rosznyeftyvel szemben. Washington ezzel Oroszországot próbálja az Ukrajnával kötendő békemegállapodás felé terelni.
Az eszközökre több mint egy tucat vállalat nyújtott be ajánlatot. A mintegy 22 milliárd dollárra becsült portfólió kitermelési projekteket, finomítókat és több mint kétezer benzinkutat foglal magában Európában, Közép-Ázsiában, a Közel-Keleten és az amerikai kontinensen.
Az Xtellus készpénz nélküli csereügyletet javasolt: az amerikai befektetők tulajdonában lévő Lukoil-értékpapírokat a vállalat külföldi eszközeire cserélték volna. A Lukoil támogatta az ajánlatot, de a konstrukció végrehajtása rendkívül bonyolultnak ígérkezett. Az Xtellus Todd Boehly amerikai milliárdost és az Egyesült Arab Emírségek-beli Allied Investment Partners befektetői csoportot képviseli a tárgyalásokon.
Az amerikai befektetési alapok jelentős Lukoil-részvénycsomagokkal rendelkeznek, amelyeket a 2022-es orosz invázió után befagyasztottak és leírtak. Ez több milliárd dolláros veszteséget okozott számukra.
Az Egyesült Államok a múlt héten január 17-ig meghosszabbította a Lukoillal folytatott tárgyalások határidejét.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
