  • Megjelenítés
Elutasítottak egy ajánlatot a Lukoil eszközeire, a Mol még versenyben van
Üzlet

Elutasítottak egy ajánlatot a Lukoil eszközeire, a Mol még versenyben van

Portfolio
Az amerikai pénzügyminisztérium elutasította az Xtellus Partners amerikai bank vezette konzorcium ajánlatát a Lukoil orosz olajvállalat külföldi eszközeire – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrástól.

Az Xtellus az ExxonMobillal, a Chevronnal, az abu-dzabi székhelyű International Holding Companyval, a Mollal és az amerikai Carlyle befektetési társasággal versenyzett az eszközökért.

Ezek a szereplők továbbra is versenyben maradtak.

A Lukoil azt követően kínálta fel külföldi eszközeit eladásra, hogy az Egyesült Államok októberben szankciókat vezetett be a vállalattal és a Kreml irányítása alatt álló Rosznyeftyvel szemben. Washington ezzel Oroszországot próbálja az Ukrajnával kötendő békemegállapodás felé terelni.

Az eszközökre több mint egy tucat vállalat nyújtott be ajánlatot. A mintegy 22 milliárd dollárra becsült portfólió kitermelési projekteket, finomítókat és több mint kétezer benzinkutat foglal magában Európában, Közép-Ázsiában, a Közel-Keleten és az amerikai kontinensen.

Még több Üzlet

Csődbe ment a Magyarországon is ismert Roomba porszívók gyártója

Kiderült, mikor jön egy kis napsütés - Addig viszont szürkeségbe burkolózik az ország

Fordulat készül az autóiparban: az utolsó pillanatban változtathat az EU a szigorú szabályokon

Az Xtellus készpénz nélküli csereügyletet javasolt: az amerikai befektetők tulajdonában lévő Lukoil-értékpapírokat a vállalat külföldi eszközeire cserélték volna. A Lukoil támogatta az ajánlatot, de a konstrukció végrehajtása rendkívül bonyolultnak ígérkezett. Az Xtellus Todd Boehly amerikai milliárdost és az Egyesült Arab Emírségek-beli Allied Investment Partners befektetői csoportot képviseli a tárgyalásokon.

Az amerikai befektetési alapok jelentős Lukoil-részvénycsomagokkal rendelkeznek, amelyeket a 2022-es orosz invázió után befagyasztottak és leírtak. Ez több milliárd dolláros veszteséget okozott számukra.

Az Egyesült Államok a múlt héten január 17-ig meghosszabbította a Lukoillal folytatott tárgyalások határidejét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Tűz alatt Moszkva, hatalmas biztonsági garanciát adna Kijevnek Trump? – Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Friss kutatás szerint van, ami az étrendnél és a testmozgásnál is fontosabb a hosszú élethez
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility