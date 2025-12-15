  • Megjelenítés
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék
Eséssel zártak az amerikai tőzsdék

Portfolio
Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jött. Idehaza is jó volt kezdetben a hangulat, különösen a Richter teljesített jól a reggeli bejelentést követően, a nap második felére azonban elfogyott a magyar piac lendülete. Az USA-ban iránykereséssel indult a kereskedés, majd kisebb lefordulás következett. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.
Kis eséssel zártak a tőzsdék

Nagyrészt eséssel zártak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,1 százalékot, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 0,6 százalékot gyengült.

EwqpPexz
Olyan határt lépett át a világ leggazdagabb emberének vagyona, amit még soha senkinek nem sikerült

Elon Musk vagyona hétfőn elsőként lépte át a 600 milliárd dolláros küszöböt a Forbes számításai szerint, miután felmerült, hogy űripari cége, a SpaceX jövőre akár 800 milliárd dollár körüli értékeltség mellett léphet tőzsdére.

Olyan határt lépett át a világ leggazdagabb emberének vagyona, amit még soha senkinek nem sikerült
Gyengélkednek az amerikai tőzsdék

A zárás felé közeledve továbbra is esés látszik az amerikai tőzsdéken, a Dow és az S&P 500 0,2 százalékos mínuszban van, míg a Nasdaq 0,5 százalékot esett. A befektetők szemmel láthatóan óvatosabb üzemmódba kapcsolatak a hét hátralévő részében érkező makrogazdasági adatközlések előtt.

7hZnNZcN
Csődbe ment a Magyarországon is ismert Roomba porszívók gyártója

Csődvédelmet kért az iRobot, a Roomba robotporszívók gyártója, miután az olcsóbb kínai versenytársak és az új amerikai vámok fenntarthatatlanná tették a működését. A vállalat várhatóan magánkézbe kerül: felvásárlója fő gyártópartnere, a Picea Robotics lesz.

Csődbe ment a Magyarországon is ismert Roomba porszívók gyártója
Esnek az amerikai tőzsdék

Lefordultak az amerikai tőzsdék, a Dow és az S&P 500 0,3 százalékos mínuszban van, míg a Nasdaq 0,5 százalékot esett. Az AI-hoz kapcsolt részvények ismét nyomás alá kerültek, a Broadcom és az Oracle - két vállalat, amelyek a múlt héten is az eladási hullám középpontjában voltak - 5,1 százalékkal, illetve 1,9 százalékkal kerültek lejjebb. Más vállalatok, például a Microsoft is veszteségeket szenvedtek el.

N5UGQDDz
100 millió dolláros mentőövet kapott a csőd szélén álló légitársaság

A Spirit Airlines hétfőn közölte, hogy újabb 100 millió dollárnyi vészfinanszírozást szerzett a működés és a szerkezetátalakítás támogatására, miközben továbbra is csődvédelem alatt áll.

100 millió dolláros mentőövet kapott a csőd szélén álló légitársaság
Alig mozdult a magyar tőzsde

Bár az európai tőzsdéken határozott emelkedés volt látható a mai kereskedésben, a magyar piac lemaradt.

Alig mozdult a magyar tőzsde
Nagyon jó hírt közölt Elon Musk!

A Tesla részvényei hétfőn közel egyéves csúcsra emelkedtek, miután Elon Musk bejelentette, hogy a vállalat már biztonsági felügyelő nélkül teszteli robotaxijait.

Nagyon jó hírt közölt Elon Musk!
Erős a Richter

A Richter árfolyama 1,9 százalékos pluszban van a záráshoz közeledve.

RICHTER_2025-12-15_15-54-09

A forgalom éppen csak átlag feletti. Mintegy 1,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei a hétfői kereskedésben, ezzel pedig a Richter a második legforgalmasabb részvény a Budapesti Értéktőzsdén az OTP után.

richter1215
Megőrültek a magyarok az MBH-részvényekért: nem maradt annyi papír, amennyit megvettek volna

Amikor az MBH Bank idő előtt lezárta a lakossági részvényértékesítést, már sejteni lehetett a várakozásokon felüli sikert. Végül közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban a társaság nyilvános részvényértékesítése során, miután jelentős túlkereslettel összesen 107 milliárd forint értékű igény érkezett a bank 86,9 milliárdos maximális összérték mellett meghirdetett 22,6 millió darab saját részvényre. A hétfőn allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerültek a befektetőkhöz, a lakossági befektetők 20,3 millió, az intézmények 2,3 millió részvényhez jutottak. A túljegyzés miatt a beadott igényeket 70%-os arányban teljesítette a bank, minden befektető az általa igényelt mennyiség arányában kapott részvényt, amelyekkel csütörtökön indulhat meg a tőzsdei kereskedés.

Megőrültek a magyarok az MBH-részvényekért: nem maradt annyi papír, amennyit megvettek volna
Kis emelkedés Amerikában

A Nasdaq 0,5, a Dow 0,4, az S&P 500 pedig 0,3 százalékkal került feljebb a nyitást követően.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Vallottak a profik: ebben a 4 részvényben most bőven van fantázia!

Az év végén már a profik is megteszik tétjeiket 2026 potenciális nyerteseire vonatkozóan. Ezúttal a JP Morgan elemzői tették meg tétjeiket, több részvényre vonatkozóan is jócskán megemelték céláraikat. Mutatjuk, hogy melyik az a 4 részvény, amiben különösen nagy potenciált látnak most az elemzők a jövő évre vonatkozóan. Lássuk a listát!

Vallottak a profik: ebben a 4 részvényben most bőven van fantázia!
Wizz Air: Ez már a valódi fordulat?

Az utóbbi napokban elkezdett határozottabban életjelet mutatni a Wizz Air. Pattan az árfolyam a történelmi mélypontok közeléből, a grafikonon pedig hosszú idő után fordulós jeleket lehet felfedezni, melyek tovább támogathatják az emelekdést.

Wizz Air: Ez már a valódi fordulat?
Mutatunk egy részvényt, ami most 60 százalékkal többet érhet!

Jól láthatóan nagyobb átrendeződéseket hoz az év vége a tőzsdéken, sorra kapják fel az újabbnál újabb befektetési sztorikat a piacokon. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben egyszerre találkoznak napjaink legfontosabb és legaktuálisabb trendjei, emellett pedig a profik is igencsak bizakódoak ezzel a papírral kapcsolatban, ugyanis több mint 60 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.

Mutatunk egy részvényt, ami most 60 százalékkal többet érhet!
Tőzsdén kívül folytatódik a Telekom-részvények kereskedése az Egyesült Államokban

A Magyar Telekom 2026. január 20-i hatállyal megszünteti a szponzorált I. szintű Amerikai Letéti Igazolás (Sponsored Level I ADR) programját, de az ADR-ek továbbra is kereskedhetőek lesznek az Amerikai Egyesült Államokban a JPMorgan által biztosított nem-szponzorált program keretében – tette közzé a vállalat.

Tőzsdén kívül folytatódik a Telekom-részvények kereskedése az Egyesült Államokban
Concorde: fél éven belül vége lehet a háborúnak, alulértékeltek a hazai részvények

A Concorde 90 százalékos valószínűséget ad annak, hogy fél éven belül lezárul valamilyen formában az orosz-ukrán háború. A békére való fogadás a hazai részvénypiacra is kedvező hatással lehet: a hazai tőzsdeindex, a BUX számára enélkül is 15 százalékos felértékelődést hozhat a jövő év, a háború lezárása esetén ezen felül további 10-15 százalék emelkedés jöhet. Ha át kell állnunk az orosz olajról, az a Mol profitabilitásának és a magyar állam bevételeinek is rosszat jelent. 2026-ban magasabb lehet a költségvetési deficit a kormány által vártnál, a német kormányzati költekezés hatása Magyarországot pedig érdemben csak 2027-ben érheti el.

Concorde: fél éven belül vége lehet a háborúnak, alulértékeltek a hazai részvények
Felpattant a Richter

1,4 százalékos emelkedésben vannak már a Richter részvényei hétfői délelőtt, miután fél évvel meghosszabbította az amerikai gyógyszerfelügyelet a Vraylar piaci kizárólagosságát.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Emelkedik az Opus a gyorsjelentés után

Emelkedik az Opus árfolyama ma délelőtt a gyorsjelentést követően, 2,2 százalékos pluszban jár a részvény. A társaság bevétele csökkent a harmadik negyedévben, viszont az EBITDA emelkedett köszönhetően a hatékonyságjavító intézkedéseknek és a menedzsment megerősítette az idei célkitűzést.

Kapcsolódó cikkünk

Az energetika húzza az eredményt az Opusnál

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Új fintech debütált a Nasdaqon

A Wealthfront részvényei 14 dolláron nyitottak a Nasdaqon, ami 2,63 milliárd dolláros cégértékelést jelent, miközben a vállalat az IPO során 484,6 millió dollárt vont be.

Új fintech debütált a Nasdaqon
Mutatunk egy részvényt, ami most 60 százalékkal többet érhet!

Jól láthatóan nagyobb átrendeződéseket hoz az év vége a tőzsdéken, sorra kapják fel az újabbnál újabb befektetési sztorikat a piacokon. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben egyszerre találkoznak napjaink legfontosabb és legaktuálisabb trendjei, emellett pedig a profik is igencsak bizakódoak ezzel a papírral kapcsolatban, ugyanis több mint 60 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.

Mutatunk egy részvényt, ami most 60 százalékkal többet érhet!
Kis plusz a magyar tőzsdén

0,2 százalékos emelkedéssel kezdi a napot a BUX index.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Az energetika húzza az eredményt az Opusnál

A működési bevétel kétszámjegyű csökkenése mellett emelkedő EBITDA-ról számolt be az Opus Global a harmadik negyedévre ma reggeli gyorsjelentésében, köszönhetően a hatékonyságjavító intézkedéseknek. A négy fő üzletág közül az építőipar gyengélkedett, az energetika viszont jelentős eredményjavulást ért el. A menedzsment megerősítette, hogy tartható az idei terv az első kilenc hónap eredményei alapján.

Az energetika húzza az eredményt az Opusnál
Kis pluszok

A nyitást követően a vezető európai tőzsdéken kisebb emelkedés figyelhető meg. A FTSE 0,5, a DAX 0,4, a CAC pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Jó hírt kapott a Richter az Egyesült Államokból

Fél évvel meghosszabbította az amerikai gyógyszerfelügyelet a Vraylar piaci kizárólagosságát az Egyesült Államokban – jelentette be a Richter.

Jó hírt kapott a Richter az Egyesült Államokból
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?

A kiemelkedően erős 2025-ös év után arra számítanak a befektetők, hogy az európai bankrészvények 2026-ban is folytatják az emelkedést, amit az erős nyereségtermelő képesség és a mesterséges intelligencia által elérhető költségmegtakarítások támogatnak - írja a Reuters.

A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?
Ázsia esett, Európában már jobb lehet a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,18 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,19 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,13 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,75 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,29 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,26 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma rögtön egy erős ázsiai nyitással indul a hét: hajnalban Kínából érkezik egy adatcsomag (lakásárak, ipari termelés, kiskereskedelmi forgalom), amely átfogó képet ad a világ második legnagyobb gazdaságának állapotáról és a kilábalás üteméről. Európában a délelőtti órákban az euróövezet ipari termelési adataira figyelnek a befektetők, míg a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 63,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 458,05 -0,5% 1,0% 0,4% 13,9% 10,3% 61,3%
S&P 500 6 827,41 -1,1% -0,6% -0,3% 16,1% 12,8% 86,4%
Nasdaq 25 196,73 -1,9% -1,9% -1,3% 19,9% 16,6% 103,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 836,55 1,4% 0,7% -0,4% 27,4% 27,6% 90,7%
Hang Seng 25 976,79 1,7% -0,4% -3,5% 29,5% 27,4% -2,0%
CSI 300 4 580,95 0,6% -0,1% -1,4% 16,4% 13,7% -6,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 186,49 -0,4% 0,7% -0,8% 21,5% 18,4% 84,4%
CAC 8 068,62 -0,2% -0,6% -2,1% 9,3% 8,7% 46,5%
FTSE 9 649,03 -0,6% -0,2% -2,6% 18,1% 16,1% 47,4%
FTSE MIB 43 513,95 -0,4% 0,2% -2,9% 27,3% 24,8% 100,5%
IBEX 16 854,4 -0,2% 1,0% 1,4% 45,4% 43,3% 109,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 607,6 0,4% 0,6% 1,3% 38,2% 36,1% 165,6%
ATX 5 103,16 -1,4% 0,4% 3,5% 39,3% 40,3% 93,9%
PX 2 568,94 0,3% 1,7% 2,6% 45,9% 47,7% 165,2%
Magyar blue chipek              
OTP 34 400 0,2% 0,9% 6,8% 58,6% 56,7% 163,0%
Mol 2 940 0,1% -0,3% -4,7% 7,7% 7,7% 37,4%
Richter 9 710 0,8% 0,9% -1,8% -6,6% -10,3% 30,0%
Magyar Telekom 1 770 1,3% 1,5% -1,7% 38,9% 37,4% 370,1%
Nyersanyagok              
WTI 57,61 -0,3% -4,3% -2,8% -20,5% -18,0% 23,7%
Brent 61,16 -0,3% -4,1% -2,6% -18,2% -15,8% 22,1%
Arany 4 286,04 0,7% 1,9% 2,4% 63,3% 59,8% 132,2%
Devizák              
EURHUF 385,4500 0,8% 1,0% 0,1% -6,3% -5,9% 8,8%
USDHUF 328,3640 0,9% 0,2% -1,1% -17,3% -16,0% 12,2%
GBPHUF 438,5950 0,5% 0,3% 0,7% -11,9% -11,6% 13,4%
EURUSD 1,1739 -0,2% 0,8% 1,2% 13,4% 12,1% -3,0%
USDJPY 155,1750 0,0% -0,1% 0,3% -1,3% 1,9% 49,3%
GBPUSD 1,3355 -0,6% 0,1% 1,7% 6,6% 5,2% 1,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 90 275 -2,4% 1,0% -11,2% -4,4% -9,8% 400,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 1,1% 1,3% 2,6% -8,8% -3,5% 367,9%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,4% 2,4% 8,6% 19,8% 29,1% -544,4%
10 éves magyar állampapírhozam 7,05 -0,1% 1,3% -0,3% 6,5% 10,2% 211,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

