Meghibásodtak az autók a tankolás után: kiderült, mi történt valójában a benzinkúton

Vízzel szennyezett üzemanyag okozott komoly meghibásodásokat több autónál

a Reddit egyik bejegyzése szerint az M7-es autópálya balatonkeresztúri Shell-töltőállomásán. A panaszos sofőr elmondása alapján 95-ös oktánszámú benzint tankolt, gondosan ügyelve a megfelelő pisztoly kiválasztására, járműve azonban röviddel a tankolás után megállt.

A beszámoló szerint nem ő volt az egyetlen érintett: egy másik felhasználó arról írt, hogy szerdán késő este további két autó is hasonló módon hibásodott meg, miután ugyanott tankoltak.

A műszaki vizsgálat során kiderült, hogy nem üzemanyag-felcserélésről van szó, ahogyan azt eleinte feltételezni lehetett. A károsult járművet átvizsgáló szerviz szerint

a tartályban döntő részben víz volt benzin helyett.

A motor esetleges károsodásának mértéke egyelőre nem ismert.

A Shell Hungary Zrt. a Totalcar megkeresésére megerősítette az esetet, és részletesen ismertette eddigi lépéseit. Közlésük szerint minden bejelentést egyedileg vizsgálnak ki, a problémát az észlelés napján azonosították, az FS95-ös benzin kiadását pedig azonnal leállították az érintett töltőállomáson, miközben belső vizsgálat indult a körülmények tisztázására. A vállalat tájékoztatása alapján az érintett autósokat kompenzációban részesítik. A kúton jelenleg átmenetileg csak prémium üzemanyag érhető el, kedvezményes áron.

Az eset nem példa nélküli a cég magyarországi működésében:

2019-ben egy másik hazai Shell-kúton fordult elő, hogy felcserélődött az üzemanyag,

és a benzinkutaknál gázolaj, míg a dízelkutaszlopoknál benzin folyt.

