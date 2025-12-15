Megint rászállt a német felügyelet az egyik sztárfintechre

A német pénzügyi felügyelet, a BaFin szigorúbb ellenőrzést rendelt el a berlini székhelyű N26 online bank felett, miután komoly megfelelési hiányosságokat tárt fel az intézménynél.

Az intézkedések között szerepel a hollandiai új üzletek korlátozása, valamint egy különleges megbízott kinevezése.

Ez 2021 óta már a második alkalom, hogy a BaFin különleges megfigyelőt rendel a gyorsan növekvő bank mellé.

A mostani lépés jelentős szigorítást jelent Németország egyik legismertebb fintech vállalkozásával szemben. A neobank eddigi kálváriájáról itt írtunk:

A 2013-ban alapított hitelintézet az elmúlt hónapokban viharos időszakot élt át: számos változás történt mind a vezetőségben, mind a felügyelőbizottságban. Az N26 közölte, hogy szoros és konstruktív kapcsolatban áll a felügyeleti hatóságokkal és a kinevezett különleges megbízottal.

A BaFin megtiltotta az N26-nak, hogy új jelzáloghiteleket kínáljon Hollandiában, és magasabb tőketartalék képzésére kötelezte a bankot. A hatóság szerint egy 2024-es rendkívüli ellenőrzés súlyos hiányosságokat tárt fel a kockázatkezelésben, a panaszkezelésben és a hitelezési üzletág szervezésében, amelyekkel a bank megsértette a német banktörvény előírásait.

Az N26 saját adatai szerint 5 millió ügyféllel rendelkezik 24 európai országban. A bank közel 1,8 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtött be olyan befektetőktől, mint az Allianz biztosító, a szingapúri állami vagyonalap (GIC), a kínai Tencent, valamint Peter Thiel szilícium-völgyi befektető.

Az N26-nak már 2021-ben is meggyűlt a baja a hatóságokkal: a BaFin akkor a pénzmosás elleni kontrollok hiányosságai miatt szabott ki bírságot, és havi 50 ezer főben maximálta az újonnan felvehető ügyfelek számát. A bank ezt követően bezárta amerikai működését, hogy Európára összpontosíthasson.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images