  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Üzlet

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap nem változnak a hazai üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

A héten kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad.

A nagy ünnepi bevásárlásokra a tankolásokat az alábbi átlagárakon lehet ma megtenni: 

2025.12.15-én: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 576 Ft/liter 
Kapcsolódó cikkünk

Döntött az olajhatalom: több, mint háromszorosára növelik a benzinárat

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Pontosan tizenöt éve tűnt el a világ egyik leggazdagabb embere, aki megváltoztatta a pénzügyi világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility