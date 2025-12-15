Nagyot ment a Kieselbach aukció, Vaszaryért 160 milliót adtak

A sztártételek hozták a kötelezőt, és összességében is jól sikerült aukciót zárt vasárnap este a Kieselbach Galéria a Mariott Hotelben. Két kilencszámjegyű leütés született, és a felkínált anyagból csak néhány maradt vissza, az eladási arány meghaladta a 90 százalékot.

Vaszary János színpompás Siesta- vagy Séta a parkban című vásznának bemutatására lélegzetvisszafojtva várt a közönség, a 49.-nek kikiáltott képre mégis kicsit lassan indult a licit. A 120 millióról kezdett alku, ha csak néhány ajánlattal is, de lendületet kapott,

végül egy telefonos vevő volt a nyertes, 160 millió forintnál koppant az árverésvezető kalapácsa.

A másik nagyágyú, Bernardo Bellotto 1745 táján készült alkotása, a Velencei részlet (A Campo San Giacomo di Rialto) a rendezvény végefelé, 225.-nek került sorra.