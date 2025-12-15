Próbálnak irányba állni az amerikai tőzsdék

A Concorde 90 százalékos valószínűséget ad annak, hogy fél éven belül lezárul valamilyen formában az orosz-ukrán háború. A békére való fogadás a hazai részvénypiacra is kedvező hatással lehet: a hazai tőzsdeindex, a BUX számára enélkül is 15 százalékos felértékelődést hozhat a jövő év, a háború lezárása esetén ezen felül további 10-15 százalék emelkedés jöhet. Ha át kell állnunk az orosz olajról, az a Mol profitabilitásának és a magyar állam bevételeinek is rosszat jelent. 2026-ban magasabb lehet a költségvetési deficit a kormány által vártnál, a német kormányzati költekezés hatása Magyarországot pedig érdemben csak 2027-ben érheti el.