Próbálnak irányba állni az amerikai tőzsdék

Alig mozdult a magyar tőzsde
Bár az európai tőzsdéken határozott emelkedés volt látható a mai kereskedésben, a magyar piac lemaradt.
Nagyon jó hírt közölt Elon Musk!
A Tesla részvényei hétfőn közel egyéves csúcsra emelkedtek, miután Elon Musk bejelentette, hogy a vállalat már biztonsági felügyelő nélkül teszteli robotaxijait.
Erős a Richter
A Richter árfolyama 1,9 százalékos pluszban van a záráshoz közeledve.
A forgalom éppen csak átlag feletti. Mintegy 1,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei a hétfői kereskedésben, ezzel pedig a Richter a második legforgalmasabb részvény a Budapesti Értéktőzsdén az OTP után.
Megőrültek a magyarok az MBH-részvényekért: nem maradt annyi papír, amennyit megvettek volna
Amikor az MBH Bank idő előtt lezárta a lakossági részvényértékesítést, már sejteni lehetett a várakozásokon felüli sikert. Végül közel 12 ezer befektető vált részvényessé az MBH Bankban a társaság nyilvános részvényértékesítése során, miután jelentős túlkereslettel összesen 107 milliárd forint értékű igény érkezett a bank 86,9 milliárdos maximális összérték mellett meghirdetett 22,6 millió darab saját részvényre. A hétfőn allokált részvények végül darabonként 3300 forintos intézményi és 2970 forintos kedvezményes lakossági értékesítési áron kerültek a befektetőkhöz, a lakossági befektetők 20,3 millió, az intézmények 2,3 millió részvényhez jutottak. A túljegyzés miatt a beadott igényeket 70%-os arányban teljesítette a bank, minden befektető az általa igényelt mennyiség arányában kapott részvényt, amelyekkel csütörtökön indulhat meg a tőzsdei kereskedés.
Kis emelkedés Amerikában
A Nasdaq 0,5, a Dow 0,4, az S&P 500 pedig 0,3 százalékkal került feljebb a nyitást követően.
Vallottak a profik: ebben a 4 részvényben most bőven van fantázia!
Az év végén már a profik is megteszik tétjeiket 2026 potenciális nyerteseire vonatkozóan. Ezúttal a JP Morgan elemzői tették meg tétjeiket, több részvényre vonatkozóan is jócskán megemelték céláraikat. Mutatjuk, hogy melyik az a 4 részvény, amiben különösen nagy potenciált látnak most az elemzők a jövő évre vonatkozóan. Lássuk a listát!
Wizz Air: Ez már a valódi fordulat?
Az utóbbi napokban elkezdett határozottabban életjelet mutatni a Wizz Air. Pattan az árfolyam a történelmi mélypontok közeléből, a grafikonon pedig hosszú idő után fordulós jeleket lehet felfedezni, melyek tovább támogathatják az emelekdést.
Mutatunk egy részvényt, ami most 60 százalékkal többet érhet!
Jól láthatóan nagyobb átrendeződéseket hoz az év vége a tőzsdéken, sorra kapják fel az újabbnál újabb befektetési sztorikat a piacokon. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben egyszerre találkoznak napjaink legfontosabb és legaktuálisabb trendjei, emellett pedig a profik is igencsak bizakódoak ezzel a papírral kapcsolatban, ugyanis több mint 60 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.
Tőzsdén kívül folytatódik a Telekom-részvények kereskedése az Egyesült Államokban
A Magyar Telekom 2026. január 20-i hatállyal megszünteti a szponzorált I. szintű Amerikai Letéti Igazolás (Sponsored Level I ADR) programját, de az ADR-ek továbbra is kereskedhetőek lesznek az Amerikai Egyesült Államokban a JPMorgan által biztosított nem-szponzorált program keretében – tette közzé a vállalat.
Concorde: fél éven belül vége lehet a háborúnak, alulértékeltek a hazai részvények
A Concorde 90 százalékos valószínűséget ad annak, hogy fél éven belül lezárul valamilyen formában az orosz-ukrán háború. A békére való fogadás a hazai részvénypiacra is kedvező hatással lehet: a hazai tőzsdeindex, a BUX számára enélkül is 15 százalékos felértékelődést hozhat a jövő év, a háború lezárása esetén ezen felül további 10-15 százalék emelkedés jöhet. Ha át kell állnunk az orosz olajról, az a Mol profitabilitásának és a magyar állam bevételeinek is rosszat jelent. 2026-ban magasabb lehet a költségvetési deficit a kormány által vártnál, a német kormányzati költekezés hatása Magyarországot pedig érdemben csak 2027-ben érheti el.
Felpattant a Richter
1,4 százalékos emelkedésben vannak már a Richter részvényei hétfői délelőtt, miután fél évvel meghosszabbította az amerikai gyógyszerfelügyelet a Vraylar piaci kizárólagosságát.
Emelkedik az Opus a gyorsjelentés után
Emelkedik az Opus árfolyama ma délelőtt a gyorsjelentést követően, 2,2 százalékos pluszban jár a részvény. A társaság bevétele csökkent a harmadik negyedévben, viszont az EBITDA emelkedett köszönhetően a hatékonyságjavító intézkedéseknek és a menedzsment megerősítette az idei célkitűzést.
Új fintech debütált a Nasdaqon
A Wealthfront részvényei 14 dolláron nyitottak a Nasdaqon, ami 2,63 milliárd dolláros cégértékelést jelent, miközben a vállalat az IPO során 484,6 millió dollárt vont be.
Mutatunk egy részvényt, ami most 60 százalékkal többet érhet!
Jól láthatóan nagyobb átrendeződéseket hoz az év vége a tőzsdéken, sorra kapják fel az újabbnál újabb befektetési sztorikat a piacokon. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben egyszerre találkoznak napjaink legfontosabb és legaktuálisabb trendjei, emellett pedig a profik is igencsak bizakódoak ezzel a papírral kapcsolatban, ugyanis több mint 60 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.
Kis plusz a magyar tőzsdén
0,2 százalékos emelkedéssel kezdi a napot a BUX index.
Az energetika húzza az eredményt az Opusnál
A működési bevétel kétszámjegyű csökkenése mellett emelkedő EBITDA-ról számolt be az Opus Global a harmadik negyedévre ma reggeli gyorsjelentésében, köszönhetően a hatékonyságjavító intézkedéseknek. A négy fő üzletág közül az építőipar gyengélkedett, az energetika viszont jelentős eredményjavulást ért el. A menedzsment megerősítette, hogy tartható az idei terv az első kilenc hónap eredményei alapján.
Kis pluszok
A nyitást követően a vezető európai tőzsdéken kisebb emelkedés figyelhető meg. A FTSE 0,5, a DAX 0,4, a CAC pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Jó hírt kapott a Richter az Egyesült Államokból
Fél évvel meghosszabbította az amerikai gyógyszerfelügyelet a Vraylar piaci kizárólagosságát az Egyesült Államokban – jelentette be a Richter.
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?
A kiemelkedően erős 2025-ös év után arra számítanak a befektetők, hogy az európai bankrészvények 2026-ban is folytatják az emelkedést, amit az erős nyereségtermelő képesség és a mesterséges intelligencia által elérhető költségmegtakarítások támogatnak - írja a Reuters.
Ázsia esett, Európában már jobb lehet a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,18 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,19 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,13 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,75 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,29 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,26 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma rögtön egy erős ázsiai nyitással indul a hét: hajnalban Kínából érkezik egy adatcsomag (lakásárak, ipari termelés, kiskereskedelmi forgalom), amely átfogó képet ad a világ második legnagyobb gazdaságának állapotáról és a kilábalás üteméről. Európában a délelőtti órákban az euróövezet ipari termelési adataira figyelnek a befektetők, míg a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 63,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 458,05
|-0,5%
|1,0%
|0,4%
|13,9%
|10,3%
|61,3%
|S&P 500
|6 827,41
|-1,1%
|-0,6%
|-0,3%
|16,1%
|12,8%
|86,4%
|Nasdaq
|25 196,73
|-1,9%
|-1,9%
|-1,3%
|19,9%
|16,6%
|103,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 836,55
|1,4%
|0,7%
|-0,4%
|27,4%
|27,6%
|90,7%
|Hang Seng
|25 976,79
|1,7%
|-0,4%
|-3,5%
|29,5%
|27,4%
|-2,0%
|CSI 300
|4 580,95
|0,6%
|-0,1%
|-1,4%
|16,4%
|13,7%
|-6,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 186,49
|-0,4%
|0,7%
|-0,8%
|21,5%
|18,4%
|84,4%
|CAC
|8 068,62
|-0,2%
|-0,6%
|-2,1%
|9,3%
|8,7%
|46,5%
|FTSE
|9 649,03
|-0,6%
|-0,2%
|-2,6%
|18,1%
|16,1%
|47,4%
|FTSE MIB
|43 513,95
|-0,4%
|0,2%
|-2,9%
|27,3%
|24,8%
|100,5%
|IBEX
|16 854,4
|-0,2%
|1,0%
|1,4%
|45,4%
|43,3%
|109,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 607,6
|0,4%
|0,6%
|1,3%
|38,2%
|36,1%
|165,6%
|ATX
|5 103,16
|-1,4%
|0,4%
|3,5%
|39,3%
|40,3%
|93,9%
|PX
|2 568,94
|0,3%
|1,7%
|2,6%
|45,9%
|47,7%
|165,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 400
|0,2%
|0,9%
|6,8%
|58,6%
|56,7%
|163,0%
|Mol
|2 940
|0,1%
|-0,3%
|-4,7%
|7,7%
|7,7%
|37,4%
|Richter
|9 710
|0,8%
|0,9%
|-1,8%
|-6,6%
|-10,3%
|30,0%
|Magyar Telekom
|1 770
|1,3%
|1,5%
|-1,7%
|38,9%
|37,4%
|370,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,61
|-0,3%
|-4,3%
|-2,8%
|-20,5%
|-18,0%
|23,7%
|Brent
|61,16
|-0,3%
|-4,1%
|-2,6%
|-18,2%
|-15,8%
|22,1%
|Arany
|4 286,04
|0,7%
|1,9%
|2,4%
|63,3%
|59,8%
|132,2%
|Devizák
|EURHUF
|385,4500
|0,8%
|1,0%
|0,1%
|-6,3%
|-5,9%
|8,8%
|USDHUF
|328,3640
|0,9%
|0,2%
|-1,1%
|-17,3%
|-16,0%
|12,2%
|GBPHUF
|438,5950
|0,5%
|0,3%
|0,7%
|-11,9%
|-11,6%
|13,4%
|EURUSD
|1,1739
|-0,2%
|0,8%
|1,2%
|13,4%
|12,1%
|-3,0%
|USDJPY
|155,1750
|0,0%
|-0,1%
|0,3%
|-1,3%
|1,9%
|49,3%
|GBPUSD
|1,3355
|-0,6%
|0,1%
|1,7%
|6,6%
|5,2%
|1,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 275
|-2,4%
|1,0%
|-11,2%
|-4,4%
|-9,8%
|400,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|1,1%
|1,3%
|2,6%
|-8,8%
|-3,5%
|367,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,4%
|2,4%
|8,6%
|19,8%
|29,1%
|-544,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,05
|-0,1%
|1,3%
|-0,3%
|6,5%
|10,2%
|211,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: lOvE lOvE
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Asztalra csap Újbuda, véget vethet a kiemelt óriásberuházásoknak
Az Alkotmánybíróság elé kerülhet az ügy.
Hassett: Trump véleményét meghallgatnám, de a Fed kamatdöntései függetlenek maradnának
Mi sem természetesebb.
Megőrültek a magyarok az MBH-részvényekért: nem maradt annyi papír, amennyit megvettek volna
Végül az igények 70%-át elégítik ki 2970 forintos lakossági áron.
Elmagyarázták az oroszok, miért nem ölik meg Volodimir Zelenszkij elnököt
Megjött a magyarázat Moszkvából.
Túl hamar örültek Moszkvában? - Néhány nap alatt érte csúnya pofon a katonákat
Az ukrán szóvivő szerint tudnának gyorsabban is haladni.
Ritka, pirosszemű hüllőt figyeltek meg Magyarországon – Ezt tegyük, ha utunkba kerül
Először láttak ilyet nálunk.
Rókusfalvy Pál: „A magyar borral ma már mindenhol számolnak”
A Portfolio a Nemzeti Bormarketingért Felelős Kormánybiztost kérdezte.
Jön az év eleji ingatlanos bemelegítés a legkiválóbb szakértőkkel − Most a legjobb árakon regisztrálhat!
A szakma vezető képviselői várják a résztvevőket.
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.