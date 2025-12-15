  • Megjelenítés
Rendhagyó hét jön a tőzsdéken - Mi mozgatja a piacokat?
Üzlet

Rendhagyó hét jön a tőzsdéken - Mi mozgatja a piacokat?

Portfolio
Rossz hangulatban indult a hét az ázsiai tőzsdéken, Európában azonban felpattanás jöhet, csakúgy mint Amerikában. Ami a gazdasági eseményeket illeti, Európában a délelőtti órákban az euróövezet ipari termelési adataira figyelnek a befektetők, míg a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot. Az amerikai kormányzati leállás után több kulcsfontosságú adat is érkezik majd a hét során, így lesznek nagy elmozdulások.
Mutatunk egy részvényt, ami most 60 százalékkal többet érhet!

Jól láthatóan nagyobb átrendeződéseket hoz az év vége a tőzsdéken, sorra kapják fel az újabbnál újabb befektetési sztorikat a piacokon. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben egyszerre találkoznak napjaink legfontosabb és legaktuálisabb trendjei, emellett pedig a profik is igencsak bizakódoak ezzel a papírral kapcsolatban, ugyanis több mint 60 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.

Tovább a cikkhez
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?

A kiemelkedően erős 2025-ös év után arra számítanak a befektetők, hogy az európai bankrészvények 2026-ban is folytatják az emelkedést, amit az erős nyereségtermelő képesség és a mesterséges intelligencia által elérhető költségmegtakarítások támogatnak - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?
Ázsia esett, Európában már jobb lehet a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,18 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,19 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,13 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,75 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,29 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,26 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma rögtön egy erős ázsiai nyitással indul a hét: hajnalban Kínából érkezik egy adatcsomag (lakásárak, ipari termelés, kiskereskedelmi forgalom), amely átfogó képet ad a világ második legnagyobb gazdaságának állapotáról és a kilábalás üteméről. Európában a délelőtti órákban az euróövezet ipari termelési adataira figyelnek a befektetők, míg a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 63,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 458,05 -0,5% 1,0% 0,4% 13,9% 10,3% 61,3%
S&P 500 6 827,41 -1,1% -0,6% -0,3% 16,1% 12,8% 86,4%
Nasdaq 25 196,73 -1,9% -1,9% -1,3% 19,9% 16,6% 103,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 836,55 1,4% 0,7% -0,4% 27,4% 27,6% 90,7%
Hang Seng 25 976,79 1,7% -0,4% -3,5% 29,5% 27,4% -2,0%
CSI 300 4 580,95 0,6% -0,1% -1,4% 16,4% 13,7% -6,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 186,49 -0,4% 0,7% -0,8% 21,5% 18,4% 84,4%
CAC 8 068,62 -0,2% -0,6% -2,1% 9,3% 8,7% 46,5%
FTSE 9 649,03 -0,6% -0,2% -2,6% 18,1% 16,1% 47,4%
FTSE MIB 43 513,95 -0,4% 0,2% -2,9% 27,3% 24,8% 100,5%
IBEX 16 854,4 -0,2% 1,0% 1,4% 45,4% 43,3% 109,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 607,6 0,4% 0,6% 1,3% 38,2% 36,1% 165,6%
ATX 5 103,16 -1,4% 0,4% 3,5% 39,3% 40,3% 93,9%
PX 2 568,94 0,3% 1,7% 2,6% 45,9% 47,7% 165,2%
Magyar blue chipek              
OTP 34 400 0,2% 0,9% 6,8% 58,6% 56,7% 163,0%
Mol 2 940 0,1% -0,3% -4,7% 7,7% 7,7% 37,4%
Richter 9 710 0,8% 0,9% -1,8% -6,6% -10,3% 30,0%
Magyar Telekom 1 770 1,3% 1,5% -1,7% 38,9% 37,4% 370,1%
Nyersanyagok              
WTI 57,61 -0,3% -4,3% -2,8% -20,5% -18,0% 23,7%
Brent 61,16 -0,3% -4,1% -2,6% -18,2% -15,8% 22,1%
Arany 4 286,04 0,7% 1,9% 2,4% 63,3% 59,8% 132,2%
Devizák              
EURHUF 385,4500 0,8% 1,0% 0,1% -6,3% -5,9% 8,8%
USDHUF 328,3640 0,9% 0,2% -1,1% -17,3% -16,0% 12,2%
GBPHUF 438,5950 0,5% 0,3% 0,7% -11,9% -11,6% 13,4%
EURUSD 1,1739 -0,2% 0,8% 1,2% 13,4% 12,1% -3,0%
USDJPY 155,1750 0,0% -0,1% 0,3% -1,3% 1,9% 49,3%
GBPUSD 1,3355 -0,6% 0,1% 1,7% 6,6% 5,2% 1,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 90 275 -2,4% 1,0% -11,2% -4,4% -9,8% 400,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,17 1,1% 1,3% 2,6% -8,8% -3,5% 367,9%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,4% 2,4% 8,6% 19,8% 29,1% -544,4%
10 éves magyar állampapírhozam 7,05 -0,1% 1,3% -0,3% 6,5% 10,2% 211,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Csúnyán megütötték az európai tőzsdéket - Mi történik?

Kína 1400 milliárd dolláros csomagja sem segít: zuhannak a részvények és az olajár

Mutatjuk az olcsó részvényt, amiben most bőven van fantázia

Címlapkép forrása: lOvE lOvE

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

