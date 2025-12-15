Rendhagyó hét jön a tőzsdéken - Mi mozgatja a piacokat?

Mutatunk egy részvényt, ami most 60 százalékkal többet érhet!
Jól láthatóan nagyobb átrendeződéseket hoz az év vége a tőzsdéken, sorra kapják fel az újabbnál újabb befektetési sztorikat a piacokon. Mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben egyszerre találkoznak napjaink legfontosabb és legaktuálisabb trendjei, emellett pedig a profik is igencsak bizakódoak ezzel a papírral kapcsolatban, ugyanis több mint 60 százalékos felértékelődési potenciált látnak benne.
A bankrészvények éve volt az idei - Jövőre jönnek az újabb csúcsok?
A kiemelkedően erős 2025-ös év után arra számítanak a befektetők, hogy az európai bankrészvények 2026-ban is folytatják az emelkedést, amit az erős nyereségtermelő képesség és a mesterséges intelligencia által elérhető költségmegtakarítások támogatnak - írja a Reuters.
Ázsia esett, Európában már jobb lehet a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot esett, a S&P 500 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,18 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,19 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,13 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,24 százalékot emelkedhet, a CAC 0,47 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,75 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,29 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,26 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma rögtön egy erős ázsiai nyitással indul a hét: hajnalban Kínából érkezik egy adatcsomag (lakásárak, ipari termelés, kiskereskedelmi forgalom), amely átfogó képet ad a világ második legnagyobb gazdaságának állapotáról és a kilábalás üteméről. Európában a délelőtti órákban az euróövezet ipari termelési adataira figyelnek a befektetők, míg a tengerentúlról délután a New York-i régió feldolgozóipari aktivitását mérő Empire State index érkezik, megadva a hetet indító alaphangulatot.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,9 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 63,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 458,05
|-0,5%
|1,0%
|0,4%
|13,9%
|10,3%
|61,3%
|S&P 500
|6 827,41
|-1,1%
|-0,6%
|-0,3%
|16,1%
|12,8%
|86,4%
|Nasdaq
|25 196,73
|-1,9%
|-1,9%
|-1,3%
|19,9%
|16,6%
|103,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 836,55
|1,4%
|0,7%
|-0,4%
|27,4%
|27,6%
|90,7%
|Hang Seng
|25 976,79
|1,7%
|-0,4%
|-3,5%
|29,5%
|27,4%
|-2,0%
|CSI 300
|4 580,95
|0,6%
|-0,1%
|-1,4%
|16,4%
|13,7%
|-6,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 186,49
|-0,4%
|0,7%
|-0,8%
|21,5%
|18,4%
|84,4%
|CAC
|8 068,62
|-0,2%
|-0,6%
|-2,1%
|9,3%
|8,7%
|46,5%
|FTSE
|9 649,03
|-0,6%
|-0,2%
|-2,6%
|18,1%
|16,1%
|47,4%
|FTSE MIB
|43 513,95
|-0,4%
|0,2%
|-2,9%
|27,3%
|24,8%
|100,5%
|IBEX
|16 854,4
|-0,2%
|1,0%
|1,4%
|45,4%
|43,3%
|109,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 607,6
|0,4%
|0,6%
|1,3%
|38,2%
|36,1%
|165,6%
|ATX
|5 103,16
|-1,4%
|0,4%
|3,5%
|39,3%
|40,3%
|93,9%
|PX
|2 568,94
|0,3%
|1,7%
|2,6%
|45,9%
|47,7%
|165,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 400
|0,2%
|0,9%
|6,8%
|58,6%
|56,7%
|163,0%
|Mol
|2 940
|0,1%
|-0,3%
|-4,7%
|7,7%
|7,7%
|37,4%
|Richter
|9 710
|0,8%
|0,9%
|-1,8%
|-6,6%
|-10,3%
|30,0%
|Magyar Telekom
|1 770
|1,3%
|1,5%
|-1,7%
|38,9%
|37,4%
|370,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|57,61
|-0,3%
|-4,3%
|-2,8%
|-20,5%
|-18,0%
|23,7%
|Brent
|61,16
|-0,3%
|-4,1%
|-2,6%
|-18,2%
|-15,8%
|22,1%
|Arany
|4 286,04
|0,7%
|1,9%
|2,4%
|63,3%
|59,8%
|132,2%
|Devizák
|EURHUF
|385,4500
|0,8%
|1,0%
|0,1%
|-6,3%
|-5,9%
|8,8%
|USDHUF
|328,3640
|0,9%
|0,2%
|-1,1%
|-17,3%
|-16,0%
|12,2%
|GBPHUF
|438,5950
|0,5%
|0,3%
|0,7%
|-11,9%
|-11,6%
|13,4%
|EURUSD
|1,1739
|-0,2%
|0,8%
|1,2%
|13,4%
|12,1%
|-3,0%
|USDJPY
|155,1750
|0,0%
|-0,1%
|0,3%
|-1,3%
|1,9%
|49,3%
|GBPUSD
|1,3355
|-0,6%
|0,1%
|1,7%
|6,6%
|5,2%
|1,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 275
|-2,4%
|1,0%
|-11,2%
|-4,4%
|-9,8%
|400,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|1,1%
|1,3%
|2,6%
|-8,8%
|-3,5%
|367,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,4%
|2,4%
|8,6%
|19,8%
|29,1%
|-544,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,05
|-0,1%
|1,3%
|-0,3%
|6,5%
|10,2%
|211,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: lOvE lOvE
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Békecsúcs Európában: Zelenszkij órákon át tárgyalt Trump embereivel, de meglett az eredménye
Ma megint egy asztalhoz ülnek.
A piac két nagy legfontosabb kérdésére kapunk választ a héten
Magyar fronton is lesznek érdekességek.
Kiderült, meddig húzódhat még a háború: ez vár Európára az elemző szerint
Végleg hátat fordíthat Amerika az öreg kontinensnek?
„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?
Így működik a carry trade.
Megtámadták Moszkvát: robbanások az orosz főváros közelében
A polgármester egyelőre nem szólalt meg.
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!