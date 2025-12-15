Tovább száguldanak a napelemek Magyarországon, de most jön az igazi próbatétel

Green Transition & ESG 2026 2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.

December elejéig mintegy 1030 megawatt (MW) új naperőművi teljesítmény épült ki Magyarországon 2025-ben

- hívja fel a figyelmet a szaktárca.

Az 1 gigawattos gyarapodást először 2022-ben haladta meg Magyarország, azóta minden esztendőben sikerült ezt a szintet újra megugrani. Külön kiemelendő, hogy a 8287 megawattos kapacitásból több mint 5000 megawattot ebben a négy évben telepítettek - tették hozzá. Emiatt hazánk világelső volt tavaly a napelemekkel megtermelt áram részarányában - ez a 25%-os érték idén még tovább is nőhet az előzetes adatok alapján.

Az elért eredmény azonban kihívással is jár, ugyanis hatalmas kiegyenlítői igényt generál a hálózatüzemeltetők számára. Az időjárás- és napszakfüggő technológiák adottságukból eredően csak akkor tudnak termelni, ha a körülmények megfelelőek. Egy napelempark csak nagyon volatilis termelést tud leadni egy felhős napon (időjárás függés), ráadásul az is egyértelmű, hogy kapacitásaikat csak napkeltétől napnyugtáig (napszakfüggés) tudják kihasználni. Ez pedig azért probléma, mert a villamosenergia-rendszerek sajátossága, hogy a termelésnek és fogyasztásnak minden időpillanatban lényegében azonosnak kell lennie.

Éppen ezért a következő évek (globális) kulcskérdése a tárolás. Ezek az eszközök a kínálat-kereslet kisimítására adnak lehetőséget, ami a megújulók felfutásával megjelenő árvolatilitást is csökkentheti, és így a fogyasztók és a beruházó termelők számára is nagyobb kiszámíthatóságot eredményez. Ezért van olyan égető szükség a villamosenergia-tárolókra, amelyek kritikus szerepet kapnak a rendszer kiegyenlítésében.

A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy januárban két fontos támogatás is megnyílik 150 milliárd forint összértékben:

Egyik a Jedlik Ányos Energetikai Program felhívása, amely 50 milliárd forinttal ösztönzi a cégeket ipari energiatárolók telepítésére.

De nem csak a vállalatok kapnak állami forrásokat, hiszen szintén a jövő év elején jelenik meg az a pályázat, amely lakossági energiatároló beszerzésére ad lehetőséget a háztartásoknak.

