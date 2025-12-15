  • Megjelenítés
Tőzsdén kívül folytatódik a Telekom-részvények kereskedése az Egyesült Államokban
Üzlet

Portfolio
A Magyar Telekom 2026. január 20-i hatállyal megszünteti a szponzorált I. szintű Amerikai Letéti Igazolás (Sponsored Level I ADR) programját, de az ADR-ek továbbra is kereskedhetőek lesznek az Amerikai Egyesült Államokban a JPMorgan által biztosított nem-szponzorált program keretében – tette közzé a vállalat.
A cél az adminisztratív folyamatok egyszerűsítése és a nem alapvető költségek csökkentése – közölte a vállalat, hozzátéve, hogy a társaság továbbra is biztosítja az amerikai befektetők számára a részvényeihez való hozzáférés lehetőségét.

A hatályos Letéti Megállapodásnak megfelelően a JPMorgan felmondási értesítést küld, amely tartalmazza az ADR tulajdonosok számára a szükséges intézkedésekre vonatkozó releváns információkat. A szponzorált I. szintű ADR program megszüntetését követően a Magyar Telekom törzsrészvényeit megtestesítő ADR-ek kereskedése

az Amerikai Egyesült Államokban a JPMorgan által biztosított nemszponzorált, tőzsdén kívüli formában folytatódik tovább.

A Magyar Telekom törzsrészvényei változatlanul jegyzettek maradnak a Budapesti Értéktőzsdén Magyarországon, és a társaság továbbra is köteles megfelelni a Budapesti Értéktőzsde szabályainak, valamint a nyilvános társaságokra Magyarországon vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabályozásnak.  

Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

