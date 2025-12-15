Tőzsdén kívül folytatódik a Telekom-részvények kereskedése az Egyesült Államokban

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A cél az adminisztratív folyamatok egyszerűsítése és a nem alapvető költségek csökkentése – közölte a vállalat, hozzátéve, hogy a társaság továbbra is biztosítja az amerikai befektetők számára a részvényeihez való hozzáférés lehetőségét.

A hatályos Letéti Megállapodásnak megfelelően a JPMorgan felmondási értesítést küld, amely tartalmazza az ADR tulajdonosok számára a szükséges intézkedésekre vonatkozó releváns információkat. A szponzorált I. szintű ADR program megszüntetését követően a Magyar Telekom törzsrészvényeit megtestesítő ADR-ek kereskedése

az Amerikai Egyesült Államokban a JPMorgan által biztosított nemszponzorált, tőzsdén kívüli formában folytatódik tovább.

A Magyar Telekom törzsrészvényei változatlanul jegyzettek maradnak a Budapesti Értéktőzsdén Magyarországon, és a társaság továbbra is köteles megfelelni a Budapesti Értéktőzsde szabályainak, valamint a nyilvános társaságokra Magyarországon vonatkozó valamennyi jogszabálynak és szabályozásnak.

