Új fintech debütált a Nasdaqon

A Wealthfront részvényei 14 dolláron nyitottak a Nasdaqon, ami 2,63 milliárd dolláros cégértékelést jelent, miközben a vállalat az IPO során 484,6 millió dollárt vont be.

A Wealthfront részvényei pénteken változatlanul, 14 dolláron nyitottak a Nasdaqon, ami

2,63 milliárd dolláros vállalatértékelést jelent.

A kaliforniai székhelyű automatizált vagyonkezelő és meglévő befektetői csütörtökön 484,6 millió dollárt gyűjtöttek a tőzsdei bevezetés során, miután 34,6 millió részvényt értékesítettek a korábban meghatározott, 12–14 dolláros ársáv felső határán.

A visszafogott nyitás éles ellentétben áll más fintech cégek idei sikeres tőzsdei debütálásával: a Chime digitális bank és a svéd Klarna egyaránt jelentős első napi árfolyam-emelkedést ért el.

Bár több nagy horderejű kibocsátás is jelentős első napi hozamot produkált, a nagyobb fintech ügyletek utópiaci teljesítménye vegyes képet mutat. A befektetők továbbra is válogatósak

– mondta Lukas Muehlbauer, az IPOX elemzője.

A járvány utáni visszaesést követően a fintech szektor tőzsdei kibocsátásai ismét élénkülnek. A Dealogic adatai szerint 2025-ben eddig mintegy tíz fintech IPO zajlott le a Amerikában, összesen több mint 6,5 milliárd dollár értékben, szemben a 2022-es 148 millió dollárral.

A 2008-ban alapított Wealthfront automatizált eszközöket kínál számlákhoz, kedvező kamatozású hitelekhez, valamint ETF-ekbe és kötvényekbe történő befektetésekhez. A cég elsősorban a milleniál és a Z generációs ügyfeleket célozza meg.

David Fortunato vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt évben csatlakozott ügyfelek medián életkora 23–24 év körül alakult. A vagyonkezelő úttörőnek számított az automatizált, alacsony költségű befektetési portfóliók terén, és azóta mesterségesintelligencia-megoldásokat is beépített pénzügyi tervező szoftverébe.

