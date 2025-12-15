  • Megjelenítés
Új vezetőket nevezett ki a Binx
Új vezetőket nevezett ki a Binx

Új tagok, ismert piaci vezetők csatlakoztak a Binx neobank igazgatóságához. Kalocsai Zsolt, Gauder Milán, Végh Richárd és Kozma András aktív, stratégiai szerepet fognak betölteni a BinX növekedési tervének megvalósításában - közölte a társaság.

A BinX igazgatóságának új tagjai:  

  • Kalocsai Zsolt az RSM Hungary csoport elnök-vezérigazgatója. 
  • Gauder Milán, a MasterCard korábbi globális alelnöke, jelenleg fintech befektető és vezető, az MIT Sloan Management Review főszerkesztője,    
  • Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi, a KAVOSZ jelenlegi vezérigazgatója,  
  • Kozma András, korábban a Commerzbank elnök-vezérigazgatója, jelenleg a Credit Managament Group ügyvezetője.  

A hazai alapítású, vállalati fókuszú neobank növekedési terveiről legutübb ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen:

Be akar törni a lakossági piacra a hazai neobank, amely alacsony költségekkel operál

