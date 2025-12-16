1 milliárd dolláros üzletet kötött a Sanofi

A megállapodás értelmében az ADEL 80 millió dollár előleget kap. Ezt a fejlesztési mérföldkövek teljesítéséhez és a kereskedelmi teljesítményhez kötött további kifizetések, valamint a jövőbeli értékesítések után járó jogdíjak egészítik ki.
A Sanofi ugyanazon a napon egy másik, 1,7 milliárd dollár értékű szerződést is aláírt a magántulajdonban lévő Dren Bio biotechnológiai céggel autoimmun betegségek kezelésére szolgáló terápiák közös kifejlesztésére.
Az ADEL gyógyszerjelöltje, az ADEL-Y01 egy antitestterápia, amelyet az Alzheimer-kórhoz köthető fehérje káros formáinak blokkolására terveztek. A készítmény jelenleg korai fázisú klinikai vizsgálatokon van az Egyesült Államokban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Példátlan támadást hajtott végre az ukrán titkosszolgálat: kínos magyarázkodásra kényszerült Moszkva
Megjött a Kremlből a magyarázat.
Teherán ultimátumot adott: aki ezt nem teszi meg, az nem lehet az ENSZ vezetője
Két tűz közé került a jelölt.
Egészen elképesztő, ami az olaj árával történik
Közel öt éve nem láttunk ilyet.
Ítéletet mondott a magyar kutató az évtizedes vitában – Valódi vagy műfenyőt érdemes venni karácsonyra?
Ökológiai szempontból egyértelmű a győztes.
Végső visszaszámlálás indult a fővárosban: napok kérdése, hogy elkerülik-e a pénzügyi összeomlást
Végletekig feszített a gazdálkodás.
Brüsszel leszámolna a mindenhol terjedő szennyező anyaggal, készülhetnek a vállalatok
Egy évet adtak maguknak az útmutató publikálására.
Durván kifakadt Orbán Viktor szövetségese: az ország elpusztítását akarják, akik elkaszálták a Trump-hotelt
Undorító politikai manipulációról beszélt.
Karácsonyi csomagkáosz: azonnal vizsgálat indul, hogy ne várjanak a gyerekek hiába a Jézuskára
Megszólalt az államtitkár.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.