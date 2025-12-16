  • Megjelenítés
1 milliárd dolláros üzletet kötött a Sanofi
1 milliárd dolláros üzletet kötött a Sanofi

A dél-koreai ADEL biotechnológiai vállalat hétfőn közölte, hogy 1,04 milliárd dollár értékű partnerségi megállapodást kötött a francia Sanofi gyógyszergyártóval kísérleti Alzheimer-gyógyszerének közös fejlesztésére és forgalmazására.

A megállapodás értelmében az ADEL 80 millió dollár előleget kap. Ezt a fejlesztési mérföldkövek teljesítéséhez és a kereskedelmi teljesítményhez kötött további kifizetések, valamint a jövőbeli értékesítések után járó jogdíjak egészítik ki.

A Sanofi ugyanazon a napon egy másik, 1,7 milliárd dollár értékű szerződést is aláírt a magántulajdonban lévő Dren Bio biotechnológiai céggel autoimmun betegségek kezelésére szolgáló terápiák közös kifejlesztésére.

Az ADEL gyógyszerjelöltje, az ADEL-Y01 egy antitestterápia, amelyet az Alzheimer-kórhoz köthető fehérje káros formáinak blokkolására terveztek. A készítmény jelenleg korai fázisú klinikai vizsgálatokon van az Egyesült Államokban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

